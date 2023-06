Dans le viseur des autorités françaises, Binance évoque «la vie normale des affaires»

Des éléments de langage savamment orchestrés. Binance France s’est servie des révélations du 16 juin d’enquêtes en cours menées depuis plusieurs mois par les autorités françaises à son encontre - notamment pour «blanchiment de crimes ou de délits commis en bande organisée» - pour tenter d’asseoir sa réputation à la fois d’institution financière, mais également de porte-étendard de toute l’industrie crypto.

Ces investigations sont qualifiées, auprès de L’Agefi, de «vie normale des affaires» par sa directrice générale, Stéphanie Cabossioras. Cette ancienne de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a rejoint l’entité française du géant de la crypto il y a maintenant un peu plus d’un an. Sa mission ? Placer Binance dans les clous de la réglementation MiCa (Market in Crypto-Assets) qui vise à harmoniser les règles applicables à l’émission des cryptoactifs et aux services sur cryptoactifs en Europe. L’horloge tourne lentement, mais sûrement. L’application de MiCa est prévue au plus tôt en 2025.

Même son de cloche pour le président David Prinçay selon lequel «ce genre d’enquêtes est tout à fait courant pour une institution financière. Ce que Binance France est aujourd’hui depuis l’obtention de notre enregistrement PSAN (prestataire de services sur actifs numériques)».

Délivré à l’entité française de la plateforme le 4 mai 2022 par l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’enregistrement PSAN est indispensable pour toutes entreprises désireuses d’offrir des services autour des actifs numériques dans l’Hexagone. A cette époque déjà, son médiatique PDG Changpeng Zhao s’en était servi pour souligner le virage stratégique de son entreprise, désormais pleinement engagée vers le chemin de l’institutionnalisation pour se défaire de sa réputation sulfureuse qui lui colle à la peau. Qui plus est auprès d’un régulateur français réputé pour sa «fermeté» mais aussi sa «compréhension», selon les mots de celui qui se fait surnommer CZ.



Une «opportunité pour toute l’industrie»

Avec plus de 120 millions d’utilisateurs revendiqués à travers le monde et des volumes d’échanges largement supérieurs à ceux de la concurrence, Binance dispose d’une avance non négligeable au sein d’un écosystème crypto qui ne semble plus pouvoir échapper aux fourches caudines des régulateurs.

La course à l’institutionnalisation est donc lancée pour l’ensemble du secteur. Reste à connaître ceux qui seront capables financièrement d’assumer des processus réglementaires plus exigeants. Pour l’heure, Binance se revendique en être le porte-étendard. «Il y a forcément un écart entre le secteur crypto et bancaire qui a une maturité de plus de 30 ans concernant la réglementation relative au blanchiment d’argent. Il est nécessaire pour le secteur d’industrialiser les processus LCB-FT», explique Stéphanie Cabossioras.

Même si les deux dirigeants ont tenté de banaliser les enquêtes françaises en cours, celles-ci partagent pourtant de nombreuses pistes communes selon des documents judiciaires que L’Agefi a pu consulter, avec les accusations formulées dans les plaintes civiles des superviseurs américains. Or, ces reproches semblent fermer un peu plus la porte du marché américain à la plateforme. «La crédibilité de Binance est largement conditionnée au degré de gravité de ce que trouveront les autorités sur ses activités passées», explique un bon observateur du secteur.

Même si la croisade menée par les Américains peut également trouver sa source dans des problématiques géopolitiques, Binance reste une épineuse question pour les régulateurs par sa structure complexe. Elle lui permet, selon les régulateurs américains, «d’échapper» à ses obligations réglementaires. Binance a notamment été contrainte ces derniers mois de stopper ses activités au Canada ou plus récemment aux Pays-Bas, faute d’accord avec les régulateurs. Mais une nouvelle fois, David Prinçay préfère voir dans ce tour de vis réglementaire global opéré par l’ensemble des autorités comme une «opportunité à saisir pour toute l’industrie crypto» de véritablement s’asseoir à la table des institutions financières.