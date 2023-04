Cybermalveillance.gouv.fr et Mastercard sensibilisent les jeunes aux arnaques en ligne

Plus les dispositifs de sécurité deviennent sophistiqués, plus les fraudeurs s’attaquent directement aux personnes. C’est ce qui explique l’expansion spectaculaire des fraudes par ingénierie sociale. Ces manipulations réalisées à partir d’informations réelles glanées sur le web ou volées, utilisant une situation réaliste et souvent en usurpant l’identité d’une personne de confiance (conseiller bancaire, police…), parviennent à tromper les victimes de tous âges en jouant sur la peur ou sur l’urgence.

Réseaux sociaux

Pour renforcer la vigilance des 25-35 ans, généralement très à l’aise avec le digital, mais finalement assez vulnérables aussi, Cybermalveillance.gouv.fr et Mastercard lancent une campagne sur Instagram.

Baptisée FraudeFightClub, elle a été bâtie à partir d’une analyse de posts sur les réseaux sociaux, de conversations et d’entretiens avec des victimes de fraude. Elle vise à aiguiser le sens critique de chacun, à aider à identifier les tentatives de fraude et à les anticiper en se protégeant mieux. Son slogan donne un mode d’emploi face à tout événement : «je m’arrête, je questionne, je vérifie».

Pour Jérôme Notin, directeur général du groupement d’intérêt public Cybermalveillance.gouv.fr, « c’est un enjeu sociétal : si on laisse faire les fraudeurs, on va éloigner de plus en plus les gens du numérique parce qu’ils auront peur des arnaques. Depuis l’instauration de l’authentification forte et de 3DSecure, les attaques par ingénierie sociale se sont multipliées et les jeunes en sont aussi les victimes. Il faut en parler et faire d’eux des ambassadeurs de la cybersécurité, chargés de prévenir leur entourage de ces risques.»

Mastercard est naturellement engagé dans cette initiative en raison de son expertise en cybersécurité, l’émetteur de cartes vient d’ailleurs d’ouvrir un nouveau centre spécialisé en Belgique. Il a souhaité s’appuyer sur une ethnographie des paroles de victimes afin de trouver le bon message. «Le problème est que dans l’espace numérique, les 25-35 ans se sentent invincibles. Ils se perçoivent comme des experts du web et ils ignorent que même des gens très aguerris se font avoir ! Nous sommes tous vulnérables, insiste Violette Bouveret, responsable grands comptes et engagements sociétaux de Mastercard. Mais nous n’en avons pas tous conscience. Dans cette campagne, nous prenons un angle différent. On les valorise en les appelant à protéger leurs proches avec des codes de communication propres à cette génération.»

Six banques

La campagne FraudeFightClub sera également relayée par des partenaires comme le Campus Cyber, le CIC, le Crédit Mutuel, La Banque Postale, la FEVAD (Fédération du e-commerce), LCL, Mercatel, Orange Bank, Société Générale et Treezor.

Par ailleurs, Cybermalveillance.gouv.fr, qui est depuis cinq ans le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes cybercriminels, vient d’accueillir quatre nouveaux membres portant leur nombre à 62 : BNP Paribas, Mercatel (fédération de commerçants), l’Unaf (Union nationale de associations familiales) et Cinov (fédération professionnelle du conseil et du numérique). La prise de conscience est là : seule une approche collective peut être efficace contre la cybercriminalité.