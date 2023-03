Coinbase va cesser de proposer le stablecoin de Binance à ses utilisateurs

C’est un nouveau coup dur pour Binance, plus grande plateforme d’échanges du marché qui revendique 120 millions d’utilisateurs à travers le monde. Son principal concurrent, l’américain Coinbase, a annoncé «suspendre la négociation» de son stablecoin, le Binance USD sur sa plateforme à partir du 13 mars prochain. L’entreprise dirigée par Brian Armstrong précise que ses utilisateurs auront, même après cette date, la possibilité de retirer «à tout moment» leurs fonds investis dans le BUSD.

Depuis le début de l’année, la manière dont Binance gère les fonds de son stablecoin fait l’objet de nombreuses critiques. Pour rappel, un stablecoin est une cryptomonnaie dont le cours est adossé à celui d’une monnaie fiat (euro ou dollar) ou d’un autre cryptoactif. Dans le cas du BUSD, son cours est adossé à celui du dollar américain. Pour émettre un stablecoin, une plateforme d’échange a généralement besoin d’une entreprise régulée pour le faire. Dans le cas du BUSD, c’est Paxos qui en assure l’émission.

Le 9 février, Paxos a subi les foudres de son régulateur, le Département des services financiers de l’états de New York (NYDFS), qui lui a ordonné de stopper l’émission du BUSD qui avait uniquement l’autorisation de circuler sur la blockchain Ethereum. Or, des versions synthétiques du BUSD, appelé Binance-Peg BUSD, circulaient sur d’autres blockchain comme via celle de Binance, la Binance Smart Chain (BSC) et «pas émis par Paxos», a reproché le régulateur.

A lire aussi:

Plainte de Circle

L’alerte aurait été donnée selon Bloomberg par une plainte déposé par Circle auprès du NYDFS en 2022 reprochant à Binance de ne pas stocker suffisamment de fonds par rapport à l’offre totale de BUSD en circulation. Pour rappel, Circle émet le deuxième plus grand stablecoin du marché, l’USD Coin, derrière l’USDT de Tether mais juste devant le BUSD en termes de capitalisation. Coinbase fait également partie du consortium appelé «Centre», chargé du développement et de l’adoption de l’USD Coin. Depuis cette sanction, le BUSD a perdu quasiment un tiers de sa capitalisation de marché, passant d’un peu plus de 16 milliards de dollars pour s’établir actuellement à 10,5 milliards de dollars.

En septembre, Binance a commencé à convertir de manière automatique trois stablecoins, dont l’USD Coin, en circulation sur sa plateforme en BUSD, en donnant la possibilité à ses utilisateurs de récupérer leurs USD Coin au moment de sortir de l’écosystème Binance. Une mesure prise officiellement pour améliorer la circulation des liquidités sur la plateforme.

Le 28 février, un article de Forbes accusait Binance d’avoir transféré 1,8 milliard de dollars provenant de fonds de ses clients vers les réserves de différents stablecoins, «sans les en informer». Immédiatement après la publication, le patron de la plateforme Changpeng Zhao a répliqué que ces «anciennes» transactions avaient été effectuées par les clients de sa plateforme et regretté un article «sans fondement». Le média est même allé jusqu’à comparer Binance à la plateforme FTX accusée d’avoir largement détourné les fonds de ses clients vers des investissements spéculatifs ou dans les poches de son médiatique fondateur Samuel Bankman-Fried.