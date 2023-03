Circle est pris dans les turbulences bancaires américaines

Circle vit pour le moins une période agitée. Après la Silvergate qui a annoncé sa liquidation volontaire le 8 mars, c’est la Silicon Valley Bank qui a mordu la poussière deux jours plus tard. La Signature Bank a également été placée sous le contrôle des autorités américaines.

Ces trois banques étaient dépositaires pour l’USD Coin (USDC), deuxième plus grand stablecoin du marché avec une capitalisation boursière d’un peu plus de 40 milliards de dollars et émis par Circle. Tout le week-end, il a été la cible des spéculateurs avides d’arbitrages surfant sur la panique. Il a violemment perdu son ancrage au dollar pendant quelques heures samedi, chutant jusqu’à 0,88 l’unité.

Un stablecoin est un cryptoactif qui doit répliquer le cours d’une monnaie traditionnelle ou d’un autre cryptoactif. L’USD Coin fait partie de la catégorie dite des ‘centralisés’, c’est-à-dire émis par une entreprise privée qui s’engage à garantir ses réserves. Selon le dernier rapport de Circle, 77% des réserves sont composées de bons du Trésor américain à trois mois, conservés dans le Circle Reserve Fund dont Circle est propriétaire à 100% et géré par BlackRock. Le dépositaire de ce fonds est la Bank Of New York Mellon, le numero un mondial de la conservation. La plus grande plateforme d’échanges de cryptomonnaie américaine cotée au Nasdaq Coinbase fait également partie du consortium chargé du développement de l’USD Coin.



Des volumes d’arbitrage historiques

Circle détient 23% de ses réserves en «cash» et c’est ce point qui a particulièrement retenu l’attention des investisseurs. Cette somme représentait avant ce week-end environ 9,7 milliards de dollars, une enveloppe répartie entre huit acteurs bancaires: la Bank of New York Mellon, Citizens Trust Bank, Customers Bank, New York Community Bank, une division de Flagstar Bank, N.A. en plus des trois banques en faillite. 3,3 milliards de dollars de ce cash se trouvait chez SVB.

La principale place de marché pour l’échange des stablecoins dans la finance décentralisée (DeFi) Curve a enregistré des volumes d’échanges historiques avec plus de 7 milliards de dollars dans les 24 heures suivant la chute de la SVB. Le principal bénéficiaire de ces échanges a été le stablecoin de Tether l’USDT, leader du marché avec une capitalisation boursière de plus de 70 milliards de dollars. Les investisseurs se sont massivement tournés vers ce stablecoin pour liquider leurs positions en USDC ou effectuer des opérations d’arbitrage.

La demande était telle que le cours de l’USDT est passé au-dessus d’un dollar pendant quelques heures ce samedi. En 24 heures, la capitalisation de l’USDT augmentait d’un peu plus de 3 milliards de dollars alors que celle de l’USDC chutait de plus de 8 milliards de dollars. Les frais de transactions sur Ethereum, principale blockchain pour la circulation de l’USDC, ont également explosé ce week-end.

Fait extrêmement rare pour être souligné, le Dai, pourtant réputé pour sa régularité de cours, a perdu son ancrage au dollar, chutant à 0,90 dollars l’unité, . C’est le principal stablecoin ‘décentralisé’ du marché et quatrième plus important de l’écosystème avec une capitalisation de 6,4 milliards de dollars. Or, ses réserves sont composées à près de 44% par de l’USDC. MakerDAO, l’entité qui gère les réserves du Dai, a posté un message via son organisation autonome décentralisée (DAO) pour appeler l’ensemble de ses utilisateurs à élaborer une proposition visant à «atténuer les risques». Le Dai est le stablecoin choisi par la filiale du groupe Société Générale SG-Forge pour réaliser la première opération de refinancement avec un protocole DeFi.

Circle tente de rassurer et calme la tempête

L’annonce du soutien du Trésor américain et de la Réserve fédérale américaine (Fed) au système bancaire et donc à la SVB a quelque peu calmé la tempête. Le PDG de Circle Jeremy Allaire a assuré que «100% des dépôts» de son entreprise se trouvant chez la SVB seraient «disponibles» à l’ouverture des banques ce lundi.

Dans un communiqué, son entreprise a déclaré qu’elle se portera « garante des USDC et couvrira tout déficit en utilisant les ressources de l’entreprise, en faisant appel à des capitaux extérieurs si nécessaire». Ce lundi, l’USDC était quasiment réarrimé au dollar en s’échangeant à 0,98 l’unité.

Circle entend positionner l’USDC comme le stablecoin de référence pour les institutionnels, là où Ripple a pour le moment échoué. Son PDG répète régulièrement parier sur la généralisation de la tokenisation des monnaies traditionnelles comme l’euro ou le dollar, via les blockchains publiques comme Ethereum. En termes de réputation, il s’inscrit à l’opposé de son principal concurrent Tether en se positionnant régulièrement en faveur de la réglementation. Cet été, Circle a lancé sur le marché l’EUROC, un stablecoin adossé au cours de l’euro.