C2A innove avec des cartes de paiement attachées à des véhicules
Cette fintech spécialisée dans les services aux transporteurs introduit en Europe un concept nouveau qui facilite la gestion des flottes de véhicules tout en respectant la conformité réglementaire.
