BNP Paribas s’affirme comme acteur européen du paiement

Virement instantané, initiation de paiement, request to pay, virement international rapide, EPI… BNP Paribas est sur tous les fronts. La banque a profité du tournoi de Roland-Garros, dont elle est sponsor depuis 50 ans, pour présenter sa position dans les paiements jusqu’ici rarement mise en perspective dans sa globalité. C’est Thierry Laborde, directeur général délégué, qui pour l’occasion a présenté les deux grands segments du métier des paiements : d’un côté, les moyens de paiement mis à disposition des clients particuliers, de l’autre les offres d’acceptation et d’acquisition proposées aux entreprises pour encaisser les règlements. Entre les deux, «BNP Paribas occupe une position privilégiée», a-t-il souligné, ce qui lui permet d’apporter des solutions qui préservent l’équilibre entre les deux types de clientèles.

Il a également annoncé la création d’un établissement de paiement «en mode start-up studio» afin de développer une offre d’encaissement pour compte de tiers visant la clientèle des marketplaces qui connaissent un essor très dynamique sur le marché du e-commerce. Le lancement public est prévu pour octobre 2023.

BNP Paribas s’affirme comme un acteur conséquent dans le domaine du paiement en Europe avec 10 milliards de transactions traitées par an sur ses «marchés domestiques». Une activité rendue possible grâce aux investissements réalisés depuis des années afin de mettre en place ou de moderniser ses quatre usines de paiement qui traitent au niveau européen les virements, les virements instantanés, les paiements par carte et les prélèvements.

A lire aussi:

Infrastructure modernisée

Cette infrastructure repose sur le cloud, dont BNP Paribas a développé avec IBM une version spécifique alliant technologies du cloud public dans un environnement privé, ce qui lui donne de grandes capacités de traitement des opérations, mais aussi une fiabilité améliorée. Elle est mise à disposition des clients ou partenaires via des API ou interfaces de programmation qui leur permettent de développer des cas d’usage correspondant à leur besoin. Castorama utilise par exemple l’une de ces quinze API pour les remboursements instantanés, tandis que Swan, société de banking as a service, consomme les API de BNP Paribas pour offrir toutes sortes de paiements à ses propres clients. Ces systèmes d’information s’appuient également sur un «datahub» qui mutualise le traitement des données et améliore ainsi la détection des fraudes dont 70% sont désormais bloquées en amont.

Parmi les innovations, le virement instantané, disponible depuis cinq ans, représente déjà 15% des virements et devrait gagner en popularité, poussé par le futur règlement européen instituant un tarif identique à celui des virements classiques. Il sera aussi stimulé par le lancement prochain du projet européen EPI, European Payments Initiative, pour les paiements entre particuliers puis de particulier à professionnel. BNP Paribas promeut activement EPI, censée rendre aux Européens leur souveraineté en matière de paiement en tant qu’alternative à Visa et Mastercard. Les premiers tests commenceront en fin d’année.

BNP Paribas propose aussi le couplage du virement instantané avec l’initiation de paiement grâce à son offre Instanéa qui permet aux marchands d’envoyer à leurs clients un lien de paiement pour enclencher un virement instantané, une solution pour les règlements en ligne ou en magasin. Le request to pay, utilisant la même architecture, sera disponible sous peu pour faciliter le paiement de factures.

A lire aussi:

Au service des commerçants

La banque met aussi en avant son offre de virements internationaux disponible dans 135 devises, quasi instantanée et, surtout, beaucoup plus transparente sur le tarif, le taux de change et le routage du paiement grâce à Payment Tracker. Pour Thierry Laborde, BNP Paribas se hisse ainsi au niveau des néobanques comme Revolut, qui a conquis une part de ses clients sur ce créneau. Le directeur général délégué espère contribuer à faciliter le commerce international.

Enfin, BNP Paribas propose son approche du commerce unifié qui doit offrir à ses clients marchands la capacité à répondre à de multiples cas d’usages et parcours de plus en plus fluides. La Fédération française de tennis (FFT), par exemple, a ainsi témoigné de son utilisation d’Axepta, qui permet d’encaisser en ligne, en magasin ou en mobilité, et d’accepter diverses devises et wallets comme ApplePay ou Alipay. La solution, installée depuis trois ans, permet notamment à la FFT de traiter les 250.000 transactions réalisées en moyenne durant le tournoi de Roland-Garros.