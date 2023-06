Blank lève 47 millions d’euros au sein du Groupe Crédit Agricole

Blank prend son envol. Née en 2020 au sein de La Fabrique by CA, le start-up studio du Crédit Agricole, cette néobanque pour les professionnels change d’actionnaires et lève 47 millions d’euros. Elle ne va pas les chercher bien loin puisqu’il s’agit de Crédit Agricole SA et des caisses régionales, mais c’est tout de même une réussite puisqu’elle sort de la sphère purement innovation pour devenir une filiale à part entière du groupe bancaire.

Autre grande étape de son développement, Blank s’installe en Italie. Depuis le début de l’année, les préparatifs ont commencé, un directeur a été recruté localement et les travaux administratifs sont en cours, ainsi que l’adaptation du produit, le marketing et la mise au point du service client. «Nous adoptons une stratégie séquentielle, explique Simon Parisot, co-fondateur et directeur général de Blank, nous nous lançons dans un pays avec une équipe sur place, nous adaptons le produit et, si ça marche, nous enchaînerons sur un autre pays.»

Priorité au produit

Contrairement à Revolut, qui propose le même produit dans tous les pays où elle est implantée, Blank offre de nombreuses fonctionnalités parabancaires pour créer une entreprise et faciliter les tâches administratives et comptables de l’entrepreneur. Or, ces services restent spécifiques à chaque pays, les usages sont encore peu harmonisés dans ce domaine. De là cette attention portée à l’adaptation du produit au contexte local. D’ailleurs, en France, Blank va proposer le dépôt de cash dans les bureaux de tabac, un service demandé par les clients. Quant au crédit, il n’est pas encore disponible chez Blank, qui est agent d’Okali (ex-SFPMEI), société de banking as a service également détenue par le Crédit Agricole. Mais Simon Parisot et son équipe réfléchissent aux produits de financement qui pourraient être utiles à leurs clients.

Enfin, Blank a revu son identité visuelle et lance une campagne de publicité, histoire de se donner un nouvel élan.