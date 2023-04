Bitstamp lance en Europe une offre de prêt en cryptoactifs

C’est un lancement à contre-courant. Tandis que les États-Unis et le Royaume-Uni durcissent le ton vis-à-vis des programmes de prêts en cryptomonnaies, aussi bien à destination des clients particuliers qu’institutionnels, la plateforme d’échange Bitstamp, d’origine luxembourgeoise, à la manœuvre sur le marché depuis 2011, a lancé depuis le mois de mars un programme baptisé «Earn», accessible à tous ses utilisateurs.

Bitstamp revendique près de 4 millions de clients, des volumes de transactions mensuels atteignant entre 5 milliards et 6,5 milliards de dollars. Elle gère 2,8 milliards de dollars de cryptoactifs. La plateforme a obtenu son enregistrement comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en février.



Un circuit centralisé

Les utilisateurs ont la possibilité de mettre à disposition leurs cryptoactifs sur la plateforme et touchent en échange un rendement allant de 2% à 4% annuels, reversé quotidiennement. L’offre propose pour le moment huit cryptoactifs. Parmi eux figurent le bitcoin et l’ether, la cryptomonnaie native du réseau Ethereum, sur les 82 listées par la plateforme. Ces cryptoactifs vont ensuite être prêtés à des institutionnels sélectionnés par un spécialiste du prêt en cryptoactifs Tesseract, présent sur le marché depuis 2017 et régulé en Finlande, ce qui lui permet d’opérer en Europe. Les emprunteurs devront déposer en garantie, en stablecoins, une valeur au moins égale à 100% à la somme empruntée.

«Les cryptoactifs vont être empruntés par des acteurs de la finance traditionnelle, des plateformes spécialisées dans le courtage ou des institutionnels de plus petite taille», détaille le PDG de Bitstamp à L’Agefi Jean-Baptiste Graftieaux. Ces prêts peuvent notamment permettre à des courtiers cryptos d’optimiser la liquidité mise à la disposition de leurs clients en déposant en garantie une partie de leur réserve en stablecoins qui ne sont généralement pas les cryptoactifs les plus appréciés pour réaliser du trading en raison de leur stabilité.

Il est utile de rappeler que la plupart des plateformes d'échanges de cryptomonnaies tirent une grande partie de leur chiffre d’affaires des commissions perçues sur les transferts réalisés par leurs clients. A aucun moment le fonctionnement de la finance décentralisée (DeFi) n’est mis à contribution dans le processus, «il s’agit de prêts assez classiques, que l’on retrouve dans le monde financier traditionnel», reconnaît Jean-Baptiste Graftieaux.

Non disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni

Si ce programme est disponible pour le marché européen, il ne sera en revanche pas accessible aux clients américains et britanniques, deux juridictions qui ont récemment serré la vis de ces pratiques après les scandales notamment liés à Celsius Network, Genesis, Gemini ou encore FTX. L’opacité avec laquelle ces entités ont géré les circuits de prêts de cryptoactifs a été très critiquée par une grande partie de l’écosystème crypto, lui-même plus adepte de la transparence permise par les systèmes de la DeFi.

Depuis le début d’année, le patron de la Securities and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler multiplie les sorties pour souligner le manque de transparence de nombreux acteurs cryptos vis-à-vis de leurs investisseurs particuliers quant à la gestion de leurs fonds et la répartition des rendements. C’est principalement pour ce motif que la plateforme Kraken a été contrainte de payer une amende de 30 millions de dollars au superviseur américain en février.

Pour tenter d’apporter plus de transparence, Bitstamp va lancer une publication mensuelle «fournissant des informations détaillées sur la performance et le risque des produits […] Un rapport qui fournira des indicateurs clés, tels que la performance du portefeuille de prêt et sa concentration, les profils de risque des emprunteurs et les niveaux de garantie», précise la plateforme.