Binance aurait mélangé ses fonds avec ceux de ses clients

Selon plusieurs sources citées par Reuters, la plus grande plateforme d’échanges de cryptomonnaies Binance aurait «régulièrement» mélangé entre en 2020 et 2021 les fonds de ses clients avec les siens. Le média américain, qui enquête maintenant depuis plusieurs mois, cite des sources ayant eu «une connaissance directe des finances du groupe» et évoque des sommes de plusieurs «milliards de dollars». Les mélanges se produisaient «presque quotidiennement» via les compte de la plateforme détenus chez Silvergate Bank, acteur bancaire régulé aux États-Unis qui a récemment annoncé sa liquidation. Via un porte-parole, Binance a nié ces accusations.

L’enquête de Reuters montre également que la banque américaine était un «pivot» pour les finances de Binance. Les revenus de la plateforme entraient sur le compte de la société principale (Binance Holdings), établie aux Îles Caïmans puis étaient versé sur le compte de la banque américaine d’une société des Seychelles, Key Vision Development, contrôlée par le PDG de Binance, Changpeng Zhao.

Une partie des fonds mélangés auraient été convertie en BUSD, le stablecoin de Binance en février 2021 auprès de Paxos, entreprise régulée qui avait l’autorisation d’émettre son stablecoin. Le 9 février, le régulateur new-yorkais a ordonné à Paxos de ne plus permettre la création de nouvelles unités du BUSD qui est depuis à l’arrêt.

