Avec Shanghai, Ethereum est en passe de boucler une étape cruciale de son développement

Ils ont dû trouver le temps long. Le grand jour est enfin arrivé pour les investisseurs qui, pour certains, ont bloqué leurs ethers (ETH) - la cryptomonnaie native de la blockchain Ethereum - dans le réseau depuis décembre 2020. Avec la mise en application de la mise à jour Shanghai qui devrait être complétée aux alentours de deux heures du matin (heure française) dans la nuit de mercredi à jeudi, les utilisateurs auront la possibilité de retirer leur mise, marquant le franchissement d’une nouvelle étape importante dans le développement de la blockchain lancée à l’été 2015 par un groupe notamment composé de Joseph Lubin, créateur de ConsenSys, et de Vitalik Buterin, actuelle figure de proue de l’écosystème.

Cette mise à jour est à la suite logique de «The Merge», intervenue mi-septembre 2022. Elle a permis à Ethereum d’abandonner sa méthode de validation des transactions basée sur la preuve de travail (Proof-of-Work [PoW]) pour migrer vers un système de preuve d’enjeu (Proof-of-Stake [PoS]) et ainsi réduire sa consommation énergétique de près de 99%. Cette évolution n’était pas indispensable techniquement. Elle a toutefois permis à Ethereum d’éloigner le spectre des débats autour de l’empreinte carbone dont Bitcoin est notamment régulièrement la cible. Un argument de poids pour attirer les investisseurs du monde financier traditionnel.

A lire aussi:

34 milliards de dollars bloqués

Comme «The Merge», cette évolution présente des risques techniques. C’est notamment pour des raisons de prudence que Shanghai a été retardée de quelques mois alors même que «The Merge» devait avoir lieu dès 2017 selon la feuille de route initiale. En juillet à l’occasion de l’ETHcc, la grande réunion mondiale de l’écosystème Ethereum qui s’est tenue à Paris, Vitalik Buterin a déclaré qu’Ethereum n’était développé qu’à hauteur de 40%.

Dans ce nouveau système basé sur la PoS, ce n’est plus à l’aide de cartes graphiques que les blocs et donc les transactions sont validés mais en bloquant ses ETH, dans le réseau. Cette action est nommée staking dans le jargon crypto. Pour être validateur et ainsi gagner le droit de toucher un rendement pour ce rôle, il est nécessaire d’immobiliser au moins 32 ETH, soit près de 60.000 dollars au cours actuel. Un système de délation se met alors en place pour s’assurer que tous effectuent bien leur travail. En cas de manquement aux règles, des ethers stockés peuvent être confisqués ou détruits.

Les investisseurs avaient la possibilité dès décembre 2020 de bloquer leurs ETH pour toucher un rendement qui oscille ces derniers jours entre 5% et 7%. Selon les données compilées par le gestionnaire d’actifs spécialisés en crypto 21Shares, quelque 34 milliards de dollars de valeur sont ainsi bloqués au sein du réseau, soit un peu plus de 18 millions d’unités stakées pour près de 567.000 validateurs.

Le comportement des investisseurs va être scruté de près avec cette interrogation: y aura-t-il une vague de retraits des ETH et quelles seront les incidences sur le cours du cryptoactif ? En tout cas, le fonctionnement d’Ethereum ne permettra pas à chacun des validateurs de retirer sa mise en même temps. Les premiers sur la liste seront évidemment les plus anciens qui se sont risqués à valider les blocs dès décembre 2020, époque à laquelle le cours de l’ETH tournait autour des 700 dollars.



Réseau de référence pour l’Internet du Web3

Même si Vitalik Buterin voulait éviter au maximum l’industrialisation de la validation des blocs comme c’est actuellement le cas pour le minage de Bitcoin, c’est pourtant le cas actuellement pour le staking. En raison de ce ticket d’entrée élevé, des entreprises comme Lido agrègent des ETH déposés par leurs clients qui peuvent ainsi toucher des intérêts en mobilisant de petites sommes.

Cet acteur est actuellement le plus grand validateur d’Ethereum avec 5,6 millions d’ETH bloqués soit une valeur totale bloquée (TVL) de 10,6 milliards de dollars. Son dauphin connu est la plateforme d’échange de cryptomonnaies américaine cotée au Nasdaq Coinbase qui gère un peu moins de 4,3 milliards de dollars.

Cette émergence de géants du staking a poussé le superviseur américain à s’intéresser de plus près à la transparence de ces acteurs vis-à-vis de leurs investisseurs. C’est notamment pour cette raison que Kraken, troisième plus grand validateur, a été sanctionné d’une amende de 30 millions de dollars auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en février dernier.

La qualification réglementaire de l’ETH est actuellement l’objet d’une attention particulière pour savoir s’il rentre dans le champ de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en tant que matière première (Commodity), comme le bitcoin depuis 2018, ou plutôt de la SEC en tant qu’instrument financier (Security). Des détails réglementaires qui pourraient avoir des incidences très importantes pour les acteurs crypto américains.

A lire aussi:

Une fois cette nouvelle étape franchie, Ethereum aura passé un nouvel obstacle dans sa quête pour devenir la référence du paiement et du développement pour le futur Internet communément appelé «Web3» basé sur des réseaux blockchains et crypto.