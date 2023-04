Avec 9% d’adeptes, la France demeure à la traine dans la détention de cryptoactifs

C’est une étude, la première du genre, qui avait beaucoup fait réagir lorsqu’en février 2022, elle avait établi que 8% des Français détenaient des cryptoactifs. Un chiffre encourageant pour le secteur et surprenant pour les plus sceptiques après une année 2021 exceptionnelle qui aura notamment vu le bitcoin et l’ether atteindre des sommets historiques.

Menée par l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan) avec KMPG et l’institut de sondage Ipsos, la deuxième édition était présentée ce 19 avril au ministère de l’économie en présence de Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications qui multiplie les mains tendues vers l’écosystème crypto depuis quelques mois. En dépit des scandales, notamment incarnés par la chute de FTX, «l’adoption progresse en France» avec 9,4% des Français qui détiendraient actuellement des cryptoactifs.



48% réticents à l’acquisition de cryptoactifs

Néanmoins, la France est bonne dernière parmi les pays européens sondés en la matière. Ce pourcentage monte à 14% aux Pays-Bas, 12% au Royaume-Uni et 11% en Allemagne et en Italie. L’échantillon se compose d’un peu moins de 2.000 répondants pour la France et d’un peu plus de 1.000 personnes pour les autres pays entre le 8 et le 13 mars 2023. L’écart se creuse davantage sur la question d’en avoir déjà possédé. En France, ce chiffre est de 11% alors qu’il grimpe à 16% en Allemagne, 18% au Royaume-Uni, 21% en Italie et même 23% aux Pays-Bas.

Ayant connu un engouement médiatique aussi bien pour de bonnes ou de mauvaises raisons, 85% des Français ont entendu parler des cryptomonnaies, une progression de 9% par rapport à l’année dernière. Les réseaux sociaux constituent la première source d’information. 37% se déclarent intéressés par l’idée d’en acquérir à l’avenir quand 48% des personnes interrogées sont réticentes à cette idée. L’étude note que ce sont principalement les hommes de moins de 35 ans qui y investissent majoritairement. Dans la précédente édition, ils étaient 12% quand ce chiffre monte début 2023 à 17%.

«La grande majorité des investisseurs n’investissent pas plus de 10% de leur épargne globale», note également l’étude. 70% des répondants ont en moyenne investi moins de 5.000 euros. Les intermédiaires privilégiés pour acheter des cryptoactifs sont sans surprise la plus grande plateforme d’échanges au monde Binance en tête (39%) suivi de l’Américain coté en Bourse Coinbase (28%) et plus surprenant la néo-banque britannique Revolut (20%).

L’étude note par ailleurs que l’adoption a également été croissante en dehors des cas d’usages uniquement financiers, à savoir dans le luxe, la culture et l’énergie. Les institutions financières ont notamment multiplié les expérimentations via les infrastructures des blockchains publiques comme Ethereum pour tokeniser des actifs financiers traditionnels. De son côté, l’industrie du luxe voit les NFT comme une opportunité de repenser la relation et l’engagement client.

A lire aussi: