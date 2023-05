Arrago et Skarlett innovent dans le crédit aux seniors

Alors que le marché immobilier français est en crise, deux fintechs apportent de nouvelles solutions à un segment de clientèle plutôt délaissé par les banques traditionnelles : les plus de 60 ans. Arrago, la première, a été fondée par Alexis Rouëssé, Thomas Bodereau, Guillaume Ruhlmann et Nathanaël Le Moal, une équipe du Crédit Foncier de France qui commercialisait jusqu’en 2019 un prêt viager hypothécaire.

Pour relancer cette activité après la fermeture de l’établissement spécialisé, ils ont fondé Arrago et mis sur pied le Prêt 60. Malgré son appellation, ce prêt n’est pas un viager. Il permet à l’emprunteur d’obtenir un crédit adossé à son bien immobilier. Le montant du prêt varie selon l’âge du propriétaire et la valeur de son bien. Il n’y a pas de durée fixée au départ, ni d’échéance à rembourser, ni d’intérêts : ceux-ci sont capitalisés et versés au remboursement du prêt, qui intervient quand l’emprunteur le décide ou bien lors de sa succession. Le taux d’intérêt est de 5,5% en moyenne, et il est encadré par le taux de l’usure sur les crédits de plus de 6.000 euros, soit 6,40% actuellement.

Une vieille innovation

«En général, ce sont des crédits longs qui vont de 15 à 19 ans, pour 150.000 euros en moyenne, expose Alexis Rouëssé, l’un des cofondateurs. Et l’âge moyen des emprunteurs est de 75 ans.» Ce type de crédit permet d’accéder à un prêt lorsque les revenus baissent, après le décès d’un des conjoints, par exemple, ou en cas de dépendance, ou encore pour faire face à des dépenses imprévues ou aider des enfants à acquérir leur propre bien immobilier. «Cela dit, le premier prêt que nous avons octroyé est allé à une personne qui souhaitait faire le tour de monde !», indique Alexis Rouëssé.

Depuis le lancement de l’offre au début d’année, un million d’euros de crédits ont déjà été accordés. Pour cela, Arrago travaille avec une banque, le Crédit Foncier Communal d’Alsace Lorraine (CFCAL), filiale du Crédit Mutuel Arkea, dont il est mandataire non exclusif, et avec ses courtiers partenaires. De plus, la fintech a levé l’année dernière cinq millions d’euros en fonds propres et sécurisé une capacité de financement de 50 millions d’euros.

En pratique, la commercialisation du prêt viager hypothécaire est très encadrée. Le démarchage est interdit afin d’éviter tout abus de faiblesse. Le produit peut toutefois être recommandé par les conseillers en gestion de patrimoine. Même s’il n’existe pas de conditions spécifiques pour obtenir ce prêt, Arrago veille à ce que l’emprunteur ait les moyens de vivre et d’entretenir son bien. «L’emprunteur est également protégé, explique Alexis Rouëssé. Ce prêt, qui débute à 50.000 euros, représente une fraction de la valeur du bien auquel il est adossé et l’endettement reste au niveau de la somme prêtée, même si la valeur du bien évolue dans le temps.»

Arrago se rémunère grâce à une commission payée par les banques partenaires pour l’utilisation de sa plateforme d’octroi, à laquelle s’ajoute une commission pour chaque prêt accordé. La fintech devrait toucher le point mort lorsqu’elle aura atteint les 100 millions d’euros prêtés, soit 8 millions par mois.

Palette de solutions immobilières

Autre nouveauté dédiée aux seniors, Skarlett vient d’être fondée par trois entrepreneurs à succès : Townley Le Guénédal (Operandi), Aurélien Gouttefarde (Homeloop) et Benjamin Gaignault (Ornikar) qui ont levé 4 millions d’euros auprès d’Alven Capital et de Raise pour lancer leur activité. Leur objectif : «s’adresser aux jeunes de plus de 60 ans» qui sont propriétaires, ont des projets, mais pas forcément l’argent pour les réaliser. Là aussi, l’idée est de proposer un crédit adossé au bien immobilier.

Le premier service de Skarlett est un outil de simulation et de mise en relation avec des investisseurs institutionnels souhaitant investir dans l’immobilier. «Cette mise en relation nécessite un accompagnement qui passe par un bilan patrimonial, explique Townley Le Guénédal. Il s’agit de bien cerner les attentes des particuliers, leur besoin d’argent, leur situation familiale, financière et la valeur du bien concerné. Notre outil d’estimation permet en quelques clics d’obtenir une analyse approfondie reposant sur le traitement de données de marché et de savoir quelle somme serait mobilisable immédiatement. Ensuite, un conseiller prend le relais pour accompagner le particulier de façon personnalisée.» Car Skarlett offre plusieurs solutions qui ont des avantages et des contraintes différents.

La gamme comprend la vente en nue-propriété à un fonds d’investissement. Dans ce cas, le propriétaire devient usufruitier et dispose librement de son bien. Il est possible de vendre en viager libre ou occupé, avec ou sans rente. La personne reste propriétaire, mais ne peut pas mettre son bien en location. Skarlett propose également la vente à terme, dont l’échéance peut être fixée à 10, 15 ou 20 ans selon l’espérance de vie du propriétaire. Enfin, le prêt viager hypothécaire est également possible pour une somme équivalente à 60% de la valeur du bien : l’établissement prêteur récupère le capital et les intérêts à la libération du prêt, au moment de la vente du bien. Le reste du produit de la vente revient aux ayants droit.

«Nous souhaitons créer un écosystème digital de confiance pour les plus de 60 ans, résume Townley Le Guénédal. Nous commençons par débloquer la richesse du patrimoine immobilier et lancerons une assurance santé d’ici à la fin de l’année, avant de proposer de nouveaux services l’année prochaine.» Les fintechs prennent le tournant de la silver economy.

A lire aussi: