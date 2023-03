Apple enrichit ses services bancaires aux Etats-Unis

Apple enrichit, brique après brique, ses services bancaires aux Etats-Unis. Bientôt, les utilisateurs de sa carte bancaire, l’Apple Card, pourront ouvrir un « nouveau compte d'épargne à haut rendement », a annoncé Apple dans un communiqué vendredi. Pour ce faire, elle a noué un nouveau partenariat avec Goldman Sachs. « Apple présente aujourd’hui un nouveau compte d'épargne pour l’Apple Card qui permettra aux utilisateurs d'épargner leur argent quotidien et de faire fructifier leurs récompenses sur un compte d'épargne à taux élevé de Goldman Sachs », a déclaré la firme de Cupertino dans ce communiqué.

Aucun frais, pas de dépôt minimum

Apple n’annonce pas encore de date de lancement, ni quel taux d’intérêt elle proposera. Mais Apple assure que son service sera « sans frais, sans dépôt minimum et sans solde minimum requis ». A titre indicatif, le compte d'épargne en ligne à haut rendement existant de Goldman Sachs proposé via sa marque Marcus, offre actuellement un taux d’intérêt de 2,15%, selon le site spécialisé Macrumors.com.

C’est une nouvelle étape pour le constructeur de l’iPhone, qui s'était lancé dans les services financiers avec sa carte bancaire, l’Apple Card, dévoilée en mars 2019, déjà en partenariat avec Goldman Sachs. Ce nouveau service se greffera donc à sa carte de crédit, conçue pour être utilisée avec Apple Pay sur ses appareils compatibles.

Programme de cashback

Elle est surtout mise en avant pour son programme Daily Cash : basé sur le cashback («retour d’argent» lors d’un achat en ligne), celui-ci rémunère les utilisateurs à hauteur de 2% pour chaque achat effectué avec Apple Pay, de 3% pour tout achat auprès d’Apple (tous services inclus), et de 1% lors de l’utilisation de la carte physique. L’argent obtenu est cumulé dans la fonction Apple Cash de l’application Cartes. Lorsque le compte sera créé, l’argent issu du programme Daily Cash y sera automatiquement déposé.

En outre, les utilisateurs de l’Apple Card bénéficient de 3% de Daily Cash lorsqu’ils payent auprès d’entreprises partenaires d’Apple comme Uber, Uber Eats, la chaîne de pharmacie Walgreens, Nike, l’opérateur télécom T-Mobile, ou encore ExxonMobil.

Il sera également possible de déposer des fonds supplémentaires sur le compte d'épargne avec un compte bancaire, et d’effectuer un virement depuis le compte d’épargne Apple vers un autre compte. La société promet en outre une interface intuitive dédiée au compte dans Cartes, « qui affiche son solde et les intérêts cumulés au fil du temps ».

On connaissait l’intérêt d’Apple, comme d’autres Gafa, pour les services financiers. Mais la marque à la pomme vient ainsi concurrencer plus directement les banques sur leurs platebandes, quelques mois après avoir annoncé, en juin dernier, le lancement de son service de paiement fractionné (buy now, pay later ou BNPL), très prisé des fintechs. Ce service Apple Pay Later, utilisable via Apple Pay, devrait bientôt être lancé.

Il ne s’agit pas du premier compte d'épargne lancé par une entreprise technologique. PayPal a récemment ajouté un compte d'épargne avec un rendement annuel en pourcentage (APY) de 2,45%, et Robinhood a testé des fonctionnalités similaires.

Ce nouveau service de compte d'épargne est aussi du pain bénit pour Goldman Sachs. La banque new-yorkaise peine à imposer sa néobanque Marcus, un service grand public lancé en 2016, mais toujours pas rentable, et risque de devoir la repositionner, indiquait vendredi l’agence Bloomberg.