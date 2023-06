WE Soda renonce à s’introduire en Bourse à Londres

La déception est grande pour la place boursière londonienne. Deux semaines après avoir annoncé son projet de cotation sur le compartiment principal du London Stock Exchange (LSE), le groupe WE Soda, premier producteur mondial de carbonate de soude, a décidé mercredi d’annuler cette opération. «Depuis l’annonce de notre intention de nous introduire en Bourse il y a quelques semaines, nous avons été encouragés par l’ampleur de l’engagement des investisseurs à l'échelle mondiale», a déclaré son directeur général, Alasdair Warren, cité dans un communiqué

Mais le dirigeant a constaté une «extrême prudence des investisseurs, en particulier au Royaume-Uni», ce qui n’a pas permis «de parvenir à une valorisation, qui, selon nous, reflète nos caractéristiques financières et opérationnelles uniques». WE Soda tablait sur une levée de fonds minimale équivalente à 800 millions de dollars (738 millions d’euros) et sur une valorisation boursière initiale de plus de 7 milliards de dollars, ce qui aurait débouché sur la plus importante IPO depuis le début de l’année outre-Manche.

Une forte concurrence de Wall Street

Le renoncement du groupe chimique «constitue un nouveau revers pour Londres juste au moment où la confiance dans la capacité de la City à accueillir de nouvelles IPO semblait revenir», a commenté Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown, en soulignant «la nervosité qui existe sur les perspectives du Royaume-Uni, qui connaît une inflation toujours élevée».

Depuis plusieurs mois, la City pâtit de la préférence accordée à Wall Street par de nombreuses entreprises. Le fabricant britannique de microprocesseurs Arm, filiale du japonais Softbank, a ainsi annoncé en mars qu’il allait se coter à New York et non à Londres. En vue de résister à la concurrence des autres places boursières occidentales, le régulateur financier britannique (Financial Conduct Authority) a déjà assoupli les règles d’introduction en Bourse outre-Manche et il étudie d’autres propositions pour aller plus loin.