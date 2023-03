Walmart fait preuve de prudence pour l’exercice en cours

Walmart a annoncé mardi prévoir un bénéfice annuel inférieur aux attentes et a prévenu que la frilosité des consommateurs dans leurs dépenses pourrait peser sur ses marges. Le distributeur américain anticipe un bénéfice de 5,90 à 6,05 dollars par action pour son exercice clos fin janvier 2024, en dessous des estimations des analystes qui tablaient en moyenne sur 6,50 dollars par action. Cette prévision intègre l’impact, estimé à 14 cents, d’une charge comptable liée à la modération de l’inflation dans les catégories de marchandises clés et à la réduction des niveaux de stock dans ses activités Walmart U.S. et Sam’s Club.

Sur le trimestre clos le 31 janvier dernier, le groupe a dégagé un bénéfice net de 6,28 milliards de dollars, soit 2,32 dollars par action, contre 3,56 milliards de dollars, soit 1,28 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) ajusté a atteint 1,71 dollar, dépassant le consensus qui anticipait 1,52 dollar.