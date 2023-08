Wall Street applaudit la bonne performance trimestrielle d’Amazon

Wall Street pourrait reprendre des couleurs vendredi à l’ouverture, après trois séances dans le rouge, grâce au bon deuxième trimestre d’Amazon publié hier après clôture. L’action du numéro un mondial de la vente en ligne bondit de 9% dans les échanges après-Bourse, compensant la baisse de 2% d’Apple, la première capitalisation de l’indice S&P 500 à plus de 3.000 milliards, qui a publié des résultats supérieurs aux attentes mais dont les ventes d’iPhone sont inférieures aux prévisions.

«Après la clôture jeudi, nous avons eu des résultats inégaux des géants de la technologie Apple et Amazon, qui, dans l’ensemble, ont fait grimper les contrats à terme du Nasdaq de 0,5%», relèvent les stratégistes de Deutsche Bank dans une note ce matin. A eux seuls, Amazon et Apple pèsent 20% de l’indice. Les futures sur le S&P 500 anticipent, eux, une hausse de 0,35%.

Amazon se distingue

Amazon a fait état jeudi d’un chiffre d’affaires de 134,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 11%, là où les analystes attendaient 131,5 milliards de dollars. La baisse concomitante de ses dépenses a permis de plus que doubler le résultat opérationnel à 7,7 milliards de dollars.

Ce double succès sous la houlette d’Andy Jassy, arrivé à la tête du groupe il y a deux ans, est applaudi par Wall Street. Sous sa direction, Amazon a licencié 27.000 personnes et s’est engagé à maintenir un effectif stable, a stoppé des dizaines de projets en cours et a mis plusieurs entreprises sous revue. Les dépenses opérationnelles n’ont augmenté que de 7,5% sur le trimestre, ce qui constitue le plus faible rythme depuis 2012, notamment grâce à une moindre croissance des dépenses de marketing. Le groupe a par ailleurs réorganisé son réseau de livraison, ouvrant des entrepôts permettant des livraisons le jour même plus près des grandes agglomérations, réduisant ainsi les coûts et les délais. De quoi doper les ventes et améliorer les marges.

Accalmie sur le Cloud

Les services de cloud computing, principal contributeur jusque-là au résultat opérationnel, mais qui ont accusé un ralentissement au cours des derniers trimestres, se sont stabilisés. Les ventes de la division Amazon Web Services (AWS) ont dépassé les attentes des analystes, s'établissant à 22,1 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 12%.

Le bénéfice net s’établit à 6,7 milliards de dollars (0,65 dollar par action). Le groupe se montre optimiste pour l’avenir. Amazon a dit prévoir un chiffre d’affaires net pour le trimestre en cours compris entre 138 et 143 milliards de dollars, là où les analystes interrogés s’attendaient à 138,25 milliards de dollars. Par ailleurs, la direction d’Amazon semble désormais prête à réinvestir alors que les craintes de récession s’estompent et que les consommateurs se disent plus confiants sur l’économie et leurs propres perspectives.

Les ventes d’iPhones déçoivent

«En revanche, les actions Apple sont en retrait, souligne DB. Alors que les résultats du deuxième trimestre ont globalement répondu aux attentes, ils montrent aussi un troisième trimestre consécutif de baisse des ventes, les ventes d’iPhone étant légèrement inférieures aux estimations. La capitalisation boursière d’Apple de 3.000 milliards de dollars atteinte fin juin pourrait donc être menacée aujourd’hui.»

Apple a fait état jeudi d’un recul de 1,4% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 81,8 milliards de dollars, affecté par une baisse de la demande mondiale, là où les analystes attendaient 81,7 milliards de dollars. La direction a indiqué que le trimestre en cours devrait être dans la même veine, précisant que le chiffre d’affaires est également affecté par la force du dollar. Les ventes d’iPhone ont atteint 39,7 milliards de dollars, en baisse de 2,4%, légèrement en dessous des attentes du marché, malgré la hausse de 8% des ventes en Chine, en rythme annuel.

Le chiffre d’affaires du secteur des services du groupe américain, qui comprend le service de streaming Apple TV+, a en revanche dépassé les attentes à 21,2 milliards de dollars, alors que les analystes attendaient 20,8 milliards de dollars. Le résultat opérationnel est en légère baisse à 23 milliards. Le résultat net progresse de 2,2% à 19,9 milliards et le résultat net par action de 5%, à 1,26 dollar.

(Avec agences)

