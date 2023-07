Vodafone affiche un chiffre d’affaires en hausse à fin juin

Vodafone a annoncé lundi une croissance de 3,7% de son chiffre d’affaires pour son premier trimestre clos au 30 juin, grâce à de bonnes performances en Grande-Bretagne et d’un redressement en Allemagne, en Italie et en Espagne. Ces chiffres marquent un début positif pour la nouvelle directrice générale Margherita Della Valle.

A la Bourse de Londres, le titre Vodafone prenait 4,4% lundi en début de séance.

L’opérateur de téléphonie mobile et de haut débit a également déclaré avoir nommé l’ancien directeur financier de SAP, Luka Mucic, au même poste chez Vodafone, à partir du 1er septembre. Il remplacera à ce poste Margherita Della Valle, qui a pris ses fonctions de DG en avril.



Déclin du chiffre d’affaires en Allemagne et en Italie

Le déclin des revenus en Allemagne, le plus grand marché de Vodafone, a ralenti plus que de moitié d’un trimestre à l’autre pour atteindre -1,3%, les hausses de prix du haut débit ayant partiellement compensé l’impact des pertes de clients au cours des 18 derniers mois, a indiqué la société.

La croissance du chiffre d’affaires des services en Grande-Bretagne, où Vodafone a officialisé le mois dernier la fusion de ses activités avec Hutchison, s’est accélérée à 5,7%, stimulée par une forte croissance de la consommation et des augmentations annuelles des prix.

En Italie, l’amélioration de la demande des entreprises a permis de réduire le recul des revenus à -1,6%, contre -2,7% au trimestre précédent, alors que l’Espagne a connu une amélioration plus faible, passant de -3,7% à -3%.

Margherita Della Valle a été chargée de simplifier le groupe et baisser le déclin de certains de ses plus grands marchés en Europe, frappés par une concurrence féroce. Elle avait notamment annoncé en mai 11.000 suppressions d’emplois sur trois ans (un peu plus de 10% des effectifs de l’entreprise), pour tenter de relancer sa compétitivité et une action en berne depuis plusieurs années.

(avec Reuters)