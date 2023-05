Virginie Dulchain devient directrice du développement du Crédit Coopératif

Le Crédit Coopératif a annoncé jeudi la nomination de Virginie Dulchain à la tête de la direction du développement de l’établissement bancaire. Elle rejoindra en outre son comité de direction générale. Regroupant 36 collaborateurs, cette direction couvre les trois marchés de la banque : économie sociale et institutionnelle, entreprises et particuliers. Agée de 50 ans, Virginie Dulchain est placée sous la responsabilité de Benoît Catel, directeur général de la banque engagée dans l’accompagnement des transitions sociales et environnementales. Elle était depuis 2018 directrice marketing groupe et ‘Chief Data Officer’ du groupe de protection sociale AG2R La Mondiale.