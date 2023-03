Vinci rallume, un par un, ses moteurs de croissance

Les actionnaires de Vinci peuvent se frotter les mains. Le groupe de BTP et de concessions a dévoilé jeudi des résultats annuels meilleurs que prévu et annoncé une hausse de 38% de son dividende, à la faveur de la forte reprise du trafic aérien et autoroutier après la pandémie de Covid. En clôture, l’action a gagné 1,4%, à 105,82 euros, après avoir atteint en séance un sommet historique à 107,30 euros.

Pour l’ensemble de l’exercice 2022, Vinci a dégagé un bénéfice net en hausse de 64%, à 4,26 milliards d’euros contre 2,6 milliards en 2021. Outre des résultats supérieurs au consensus, Barclays souligne le cash-flow libre « record » de 5,3 milliards d’euros dégagé l’an dernier par le groupe grâce à « une gestion rigoureuse de la trésorerie ». La banque a un avis « surpondérer », avec un objectif de cours de 113 euros, sur Vinci.

De son côté, RBC considère Vinci comme l’une de ses valeurs préférées à moyen et long terme en raison de sa politique de distribution aux actionnaires. L’intermédiaire financier a un avis « surperformance » sur la valeur, avec un objectif de cours de 110 euros.

Hausse des résultats attendue en 2023

L’an dernier, le groupe a peu à peu rallumé, à l’exception de la promotion immobilière, ses grands moteurs de croissance. En 2022, les aéroports gérés par Vinci ont accueilli 187 millions de passagers, soit le double de 2021 et 72,5% du niveau de 2019. Même embellie chez Vinci Autoroutes, dont le trafic a dépassé son niveau d’avant-crise sanitaire, avec une hausse de 1,7% par rapport à 2019.

Le PDG de Vinci, Xavier Huillard, s’est félicité du « spectaculaire redressement du trafic de Vinci Airports, en dépit de la hausse des billets d’avions liée à la progression des prix du carburant ». Pour autant, le dirigeant ne s’attend pas à ce que le trafic aérien mondial retrouve son niveau prépandémique avant la fin 2023 ou la début 2024, en raison de la reprise plus tardive que prévu du trafic en Asie.

Fort de ces résultats, le groupe a relevé de 1,10 euro son dividende annuel, à 4 euros par action. Pour l’exercice en cours, Vinci ne s’est pas départi de sa traditionnelle prudence. Le groupe envisage « une nouvelle progression de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel d’une ampleur plus modeste que celle observée en 2022 », a indiqué le groupe dans un communiqué. « Aussi, malgré la hausse sensible des frais financiers, son résultat net pourrait être légèrement supérieur à son niveau de 2022 », a-t-il ajouté. De quoi continuer à choyer ses actionnaires.