Vincent Bolloré signe le tube de sa carrière avec Universal Music

Il y a eu Rivaud, Delmas-Vieljeux, Havas ou Lagardère. Mais le plus beau coup financier de la longue carrière de Vincent Bolloré sera probablement Universal Music Group. La scission de la maison de disques de Vivendi, effective depuis hier mardi, a gonflé, en une seule journée, le patrimoine du Groupe Bolloré de 1,5 milliard d’euros.

Avant cette opération, Vivendi valait environ 34 milliards d’euros à la Bourse de Paris, ce qui donnait une valeur de 10 milliards aux 29,46% du groupe de médias détenus par la famille Bolloré (principalement par la holding Compagnie de Cornouaille). Après la scission, la valeur de Vivendi a mécaniquement été ajustée à la baisse. Hier soir, le groupe de médias capitalisait 11,6 milliards (10,5 euros par action), soit 3,4 milliards pour la part de Bolloré, d’où une perte de valeur faciale de 6,6 milliards.

Mais dans le même temps, en tant que premier actionnaire de Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré a reçu 18% du capital d’UMG. Mardi soir, après l’envolée de 35% du cours de Bourse pour sa première journée de cotation à Amsterdam, la maison de disques capitalisait 45 milliards d’euros, soit une valeur de 8,1 milliards pour les 18% détenus par Bolloré.

Au final, la valeur du patrimoine de Vincent Bolloré a donc augmenté de 1,5 milliard d’euros.

Cet enrichissement potentiel (les actions UMG reçues par Bolloré n’ont pas été vendues) est à mettre en perspective avec ce qu’a coûté à Vincent Bolloré l’achat de sa part de 29% au capital de Vivendi.

Montée à petit prix

La prise de participation a débuté en 2012, avec l’acquisition sur le marché de 2,8% du capital de Vivendi, pour un prix estimé à 500 millions d’euros (14 euros par action Vivendi environ). S’ajoute ensuite 1,72% supplémentaire reçu en échange de l’apport des chaînes Direct 8 et Direct Star à Canal+, filiale de Vivendi, pour une valeur de l’ordre de 460 millions d’euros quand Bolloré avait investi moins de 200 millions d’euros dans ces canaux TNT.

Bolloré s’est ensuite renforcé au capital de Vivendi, en passant de 5,1% à 14,5% mi-2015. Ces achats d’actions sur le marché avaient alors coûté environ 2,8 milliards d’euros. En 2016, des emprunts d’actions et des financements sur actions Vivendi avaient permis à Bolloré de monter juste au-dessus des 20% du capital puis à 24% en 2017. En 2018, il avait mobilisé 2,5 milliards d’euros pour convertir ces multiples options et acheter de nouvelles actions, montant alors à près de 27% du capital. Mais une grande partie de cette dépense avait été couverte par les 2,3 milliards d’euros touché par Bolloré lors de la vente de la participation de 59,2% dans Havas… à Vivendi.

Au total, le coût de la montée de Bolloré au capital de Vivendi est estimé autour de 3,5 milliards d’euros, somme de laquelle il convient de déduire le milliard et demi d’euros de dividendes reçus de Vivendi depuis 2012. Et sans compter les rachats d’actions menés par Vivendi qui ont aussi mécaniquement, et gratuitement, contribué à la montée au capital de Bolloré.

Mardi soir, Vincent Bolloré disposait ainsi entre Vivendi et UMG d’un patrimoine de 11,5 milliards d’euros qui lui aura coûté autour de 2 milliards d’euros.

Que faire de la manne ?

La question maintenant est de savoir ce que Vincent Bolloré peut faire de cette manne. La dépenser sans compter n’est pas dans les habitudes de l’homme d’affaires. En revanche, Vivendi n’a pas caché qu’il pourrait racheter une part de son propre capital avec les quelque 10 milliards d’euros encaissés grâce à la cession de 30% du capital d’UMG à Tencent et Pershing Square en amont de la scission de la maison de disques.

L’assemblée générale du 22 juin dernier a autorisé Vivendi à faire une offre publique de rachats d’actions (Opra) sur 50% maximum du capital de Vivendi, à un prix maximum de 29 euros par action. Ces rachats d’actions augmenteraient ainsi un peu plus la position de Bolloré au capital de Vivendi sans avoir un euro à débourser.

Certains minoritaires de Vivendi s’inquiétaient de ce mécanisme car il aurait pu permettre à Bolloré de prendre un plein contrôle du groupe de médias sans devoir lancer d’offre publique sur tout le capital, à condition que l’Autorité des marchés financiers (AMF) lui accorde une dérogation sous le prétexte que le passage au-dessus du seuil de 30% déclenchant normalement une offre publique est passif, car lié à des rachats d’actions.

Avant l’été, le Groupe Bolloré avait assuré dans une lettre ne pas prévoir de demander une telle dérogation à l’AMF. Il se laissait ainsi deux possibilités : soit lancer une OPA sur tout le capital de Vivendi, soit revendre des actions Vivendi pour maintenir sa part sous le seuil fatidique des 30%.