Vilmorin quitte la Bourse pour retrouver les coudées franches

Vilmorin s’apprête à sortir de la cote parisienne, près de 30 ans après son introduction en Bourse. Sa maison mère, la coopérative agricole française Limagrain, qui détient déjà 71,2% du capital, va lancer une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) au prix de 62,60 euros par action Vilmorin, soit une prime de 45% sur le dernier cours. La transaction valorise le semencier 1,43 milliard d’euros. Soit 0,8 fois son chiffre d’affaires attendu sur l’exercice 2022-2023 et 3,3 fois l’Ebitda attendu.

Le prix de 62,60 euros est proche du sommet de cinq ans de 63,50 euros touché par l’action en mars 2021, mais loin des 92 euros du printemps 2008.

Toutefois, le prix offert reste en deçà de l’objectif de 65,44 euros du consensus Bloomberg des analystes. Mais les banques introductrices estiment «limitée» cette référence à l’objectif de cours : selon elles, les analystes prennent des projections de flux de trésorerie «matériellement plus optimistes que les anticipations de la société» et plus généralement ne tiennent pas compte des spécificités propres à Vilmorin. Point que devra confirmer ou infirmer l’expert indépendant…

Croissance revue en hausse

Ce retrait de cote a pour objectif de «permettre à Vilmorin de s’inscrire dans un temps long conforme à ses activités de semencier» et de «retrouver une plus grande liberté dans ses choix stratégiques», précise Limagrain. De fait, les volumes échangés sur le titre restent faibles et Vilmorin n’a pas fait appel au marché depuis 2010.

L’opération représentera un débours de 412 millions d’euros pour Limagrain, qui a souscrit une convention de crédit auprès d’établissements bancaires.

Le conseil d’administration de Vilmorin a approuvé à l’unanimité ce projet d’OPA simplifiée. Il a constitué un comité ad hoc composé des deux administrateurs indépendants et du représentant de Bpifrance Investissement (actionnaire à hauteur de 5,71%), qui a désigné Finexsi en qualité d’expert indépendant. L’offre devrait s’ouvrir le 22 juin et se clôturer le 12 juillet. Dans la foulée, et sous réserve que moins de 10% du capital et des droits de vote ne soient pas apportés à l’offre, Limagrain compte demander à l’AMF la mise en œuvre d’un retrait obligatoire, qui pourrait se conclure mi-août. L’opération est dirigée par CA CIB, le CIC, Lazard et la Société Générale.

Le 28 avril, Vilmorin a par ailleurs révisé à la hausse son objectif de chiffre d’affaires pour son exercice clos fin juin 2023, après l’annonce d’une progression de 17,7% en comparable de ses ventes (+20,9% en publiées) sur son troisième trimestre. Le groupe anticipe désormais une croissance d’au moins 12% de son chiffre d’affaires en comparables, contre une fourchette initiale de 6% à 8%, relevée de 8% à 10% fin février. Le semencier table toujours sur une marge opérationnelle courante d’au moins 8%, après 8,6% en 2021-2022.