Vantiva se renforce dans les systèmes connectés grâce à un nouvel actionnaire

Un an après la scission de sa filiale Technicolor Creative Studios (TCS) spécialisée dans les effets visuels, Vantiva (ex-Technicolor) finance sa croissance externe en ouvrant son capital à un actionnaire industriel. Recentrée sur les équipements électroniques pour la maison, l’entreprise a annoncé mardi avoir conclu un accord d’option d’achat avec l’américain CommScope en vue de prendre le contrôle de son activité de réseaux domestiques («home networks») qui fournit des solutions de connectivité résidentielle et de décodeurs vidéo. Pour effectuer ce transfert d’activité, Vantiva procédera à une augmentation de capital réservée à CommScope qui deviendra son actionnaire à hauteur de 25% sur une base entièrement diluée.

Outre cette prise de participation, CommScope pourra recevoir un complément de prix (‘earnout’) d’un montant maximal de 100 millions d’euros. Ce versement sera soumis à l’atteinte par Vantiva d’un excédent brut d’exploitation (Ebitda), calculé à périmètre constant, «égal ou supérieur à 400 millions d’euros dans une année fiscale donnée au cours des 5 ans suivant le premier exercice après la conclusion de l’acquisition», précise le groupe dans son communiqué. La division «maison connectée» de Vantiva, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros sur les 12 mois clos le 30 juin 2023, augmentera de plus de 70% sa taille critique en données pro forma à l’issue cette opération.

Des synergies annuelles d’au moins 100 millions d’euros

«Grâce aux baisses de coûts mises en œuvre au cours des dernières années, la rentabilité opérationnelle de la division ‘maison connectée’ de Vantiva est à l’heure actuelle supérieure à celle des activités qui seront acquises auprès de CommScope», relève Luis Martinez-Amago, directeur général de Vantiva, interrogé par L’Agefi, en ajoutant qu’il existait en conséquence un potentiel d’amélioration à exploiter. Cette opération transformante devrait ainsi générer des synergies de coûts d’au moins 100 millions d’euros par an avant impôts à partir de 2026. Un impact positif des synergies nettes est attendu sur la génération de liquidités dès 2025.

Pour marquer son engagement envers la stratégie de Vantiva et le potentiel de création de valeur associé à la transaction, CommScope a prévu de solliciter un siège au conseil d’administration de son partenaire. En tant qu’actionnaire de référence, il s’engagera à conserver durant 18 mois les actions Vantiva reçues dans le cadre de cette transaction dont la finalisation est attendue à la fin du quatrième trimestre 2023. L’opération devra être auparavant avalisée par les actionnaires de Vantiva lors d’une assemblée générale prévue mi-décembre.

Forte hausse de l’action Vantiva sur Euronext Paris

«La présence de CommScope au capital de Vantiva contribuera également à stabiliser le portefeuille de clientèle du groupe américain, en étant perçue comme un gage de continuité par ses clients actuels», explique Luis Martinez-Amago. L’action Vantiva a terminé la séance sur un gain de 21,8% à 0,18 euro sur Euronext Paris, tandis que le titre CommScope perdait 9,6% à 3,11 dollars sur le Nasdaq à la clôture des Bourses européennes.

De son côté, après avoir enchaîné les déboires, Technicolor Creative Studios (TCS) a annoncé lundi son intention de se retirer de la cote parisienne à l’issue d’un renflouement supplémentaire de 30 millions d’euros accordé par ses principaux actionnaires et prêteurs pour répondre à ses besoins de liquidité. Un expert indépendant se prononcera sur les conditions financières et l’équité de l’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) qui sera déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Payé en numéraire, le prix proposé de 1,63 euro par action, dividendes inclus, n’offre aucune prime par rapport au dernier cours de Bourse de TCS, le titre ayant perdu 99,1% de sa valeur sur un an.