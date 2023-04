Valeur refuge

Comme dans chacune des crises économiques et financières, les investisseurs s’intéressent aux actifs tangibles et aux « valeurs refuges », pointe le groupe Cavissima. L’or, certes, mais aussi… le vin ! « Lorsque la crise sanitaire s’est accompagnée d’un krach boursier brutal entre le 20 février et le 10 mars 2020, le CAC 40 a connu une chute de près de 40 % de son indice, précise cet expert des solutions d’investissement dans… le vin. Dans le même temps, les cours des vins auront baissé de seulement 3 % ! » Le vin est un produit de consommation et les « mauvais actifs » finissent généralement par être bus. Avec modération, tout de même.