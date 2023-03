Valeo vise une hausse de sa marge opérationnelle

L'équipementier automobile français a publié jeudi des résultats globalement conformes aux attentes pour l’exercice écoulé, marqué par une baisse de sa marge opérationnelle à 3,2% et un bond de 48% à 32,6 milliards d’euros des prises de commandes, grâce au technologies liées aux véhicules électriques et à la conduite autonome. Pour 2023, Valeo vise une marge opérationnelle entre 3,2% et 4% en tenant compte de l’intégration en année pleine de Valeo-Siemens, sa filiale dédiée à la haute tension consolidée depuis le 1er juillet dernier. Son chiffre d’affaires devrait osciller entre 22 et 23 milliards d’euros, après à 20 milliards(+16%) l’an dernier.