Uniper a choisi sa future directrice financière

L’énergéticien allemand, récemment nationalisé, a annoncé vendredi la nomination de Jutta Dönges pour succéder à Tiina Tuomela en tant que directrice financière. Elle prendra son poste le 1er mars prochain et a déclaré que son objectif était de stabiliser le groupe et de lui donner à nouveau accès aux marchés de capitaux. Agée de 49 ans, Jutta Dönges a travaillé pour Goldman Sachs et pour la filiale allemande de la banque suédoise SEB. Elle était jusqu’en octobre dernier co-directrice de l’Agence fédérale des Finances et siège aux conseils de surveillance de TUI et de Commerzbank.