Unibail-Rodamco-Westfield réussit l’échange de sa dette hybride

La fenêtre de tir était étroite. Unibail-Rodamco-Westfield ne l’a pas manquée. La foncière a annoncé mardi 27 juin avoir réussi l’opération d’échange au pair de sa dette hybride Perp-NC 2023. Une première date de réinitialisation était fixée dans les prochaines semaines.

Alors que l’enveloppe concernée portait sur un montant de 1,25 milliard d’euros, les porteurs ont suivi en troquant pour 1,15 milliard d’euros de titres existants contre «une combinaison de nouvelles obligations hybrides Perp-NC 5. 25, avec un coupon de 7,25%», et un montant en espèces. A la clé, «un taux de participation de 92%», se félicite la foncière dans un communiqué.

En conséquence, «995 millions d’euros de nouveaux billets seront émis et un montant total en espèces de 155 millions d’euros sera payé à la date de règlement», précise Unibail-Rodamco-Westfield. Suite à l’annulation des titres existants, le portefeuille hybride global se réduit de 7,76% à 1,84 milliard d’euros.

Mercredi, l’action Unibail-Rodamco-Wesfield s’adjugeait 1,3% en milieu de journée, à 46,95 euros. Le titre, qui lâche 7,5% depuis le début 2023, figure parmi les plus mauvaises performances annuelles de l’indice CAC 40.

Préserver la relation avec le marché

L’opération avait valeur de test pour la foncière d’immobilier commercial. Inédit, le format de l’échange visait à la fois à prévenir tout risque de refinancement sur le marché, à maintenir le profil de notation financière – confirmé par les agences - et surtout à ne pas malmener ses relations avec les investisseurs en dette.

Malgré sa décision de ne pas exercer l’option de remboursement sur sa dette hybride, la foncière a tenté – et réussi – une opération d’accompagnement élégante qui lui permet de ne pas se créer de passif avec les investisseurs au moment où elle peine à tenir le calendrier de son repositionnement stratégique. Si la foncière dirigée par Jean-Marie Tritant semble en mesure de tenir son engagement de cessions de 4 milliards d’euros d’actifs en Europe d’ici à fin 2023, son retrait américain est bien plus délicat.

Or, avec l’absence de transactions significatives sur le marché américain de l’immobilier commercial, la difficulté à se séparer de ce portefeuille nord-américain alimente les doutes des actionnaires. Nombre d’entre eux anticipent une nouvelle érosion de l’actif net réévalué dès les comptes semestriels, voire une correction plus notable, lors des annuels de l’exercice 2023. Avec le risque de voir se dégrader son ratio ‘Loan to Value, c’est-à-dire d’endettement net rapporté à la valeur du patrimoine.

Même si les investisseurs ne manifestent à ce stade pas de craintes sur les flux de revenus de la foncière, cette dernière n’a en aucun cas voulu courir le risque d’entamer son profil obligataire et son capital-confiance. Un actif crucial à l’heure où l’opération vérité sur les valeurs d’actifs dans l’immobilier est encore à venir.

