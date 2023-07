Un méga contrat avec Janssen redonne vie à Nanobiotix

Au bord du gouffre il y a quelques semaines, Nanobiotix peut souffler. Ses actionnaires aussi.

Fin avril, la biotech spécialisée dans les nanoparticules censées améliorer les traitements anticancéreux par radio et immunothérapie avait dévoilé une trésorerie divisée par deux en un an et alerté sur un «doute matériel quant à la capacité de la société d’assurer la continuité d’exploitation». Son action s’était alors effondrée de plus de 50% en quelques jours, jusqu’à l’annonce, début mai, de son entrée en négociation finale avec un «leader mondial de l’industrie pharmaceutique» pour le développement et la commercialisation de son principal produit, NBTXR3. A la clé, un rebond boursier de 200% en deux jours.

Puis, le 10 juillet, Nanobiotix a indiqué avoir conclu cette négociation par un accord de licence de grande ampleur avec Janssen Pharmaceutica, une filiale de Johnson & Johnson. En réaction, son action a flambé de 40% lundi, clôturant à 6,53 euros, et multipliant par quatre son prix depuis un plus bas établi le 28 avril dernier à 1,61 euro.

Jusqu’à 2,67 milliards

Dans le détail, la biotech cotée à Paris mais aussi au Nasdaq touchera un premier paiement de 30 millions de dollars de la part de Janssen. A sa discrétion, le groupe américain pourra apporter 30 millions supplémentaires afin d’aider Nanobiotix à mener à bien son étude de phase 3 évaluant NBTXR3 dans le traitement des cancers de la tête et du cou. La société est en outre éligible à des paiements d’étape, qui pourraient s’élever au global jusqu’à 2,67 milliards de dollars en fonction de l’atteinte d’objectifs de développements réglementaires et de commercialisations, y compris pour de potentielles nouvelles indications. Nanobiotix touchera également des «redevances échelonnées à deux chiffres sur les ventes nettes de NBTXR3».

Enfin, Johnson & Johnson est susceptible d’entrer au capital de la biotech via deux levées de fonds réservées. La première, d’un montant de 5 millions de dollars, pourrait être réalisée au prix de 5,21 dollars (4,74 euros) par American Depositary Share (ADS) contre 2,65% du capital. La seconde, de 25 millions de dollars, est sujette à conditions.

En retenant des hypothèses prudentes, ne prenant pas en compte d’éventuels paiements d’étape par exemple, les dirigeants estiment que l’accord avec Janssen permet à Nanobiotix de financer son activité jusqu’au premier trimestre 2024. En espérant que, d’ici là, la société remporte des succès réglementaires permettant de débloquer de nouveaux fonds. Le chemin est encore long avant qu’elle ne mette, éventuellement, la main sur les milliards annoncés.