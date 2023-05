Un activiste veut bloquer la fusion entre Erytech et Pherecydes

Encore une fusion «entre égaux» en danger. Le projet de rapprochement annoncé en février dernier entre la biopharma Erytech et la biotech Pherecydes, qui doit donner naissance à un leader mondial de la phagothérapie, fait face à l’arrivée d’un intrus. Le fonds luxembourgeois Akkadian Partners qui a pris une participation de 5,6% du capital (5,4% des droits de vote) d’Erytech, en vue de s’opposer à cette fusion, accentue sa campagne. Dès le 1er mai, Akkadian, détenu à parité par Mathieu Bigois et Jean-Luc Elhoueiss, a informé le conseil d’administration d’Erytech de ses intentions. Toutefois, le 9 mai, Erytech a répondu dans un communiqué que sa direction et son conseil ont «examiné et évalué les idées de projets d’acquisitions mentionnés par Akkadian». Erytech a jugé que ces idées «n'étaient pas dans le meilleur intérêt» de la société et de ses parties prenantes, qu’elles étaient «très éloignées» de sa stratégie, et qu’elles comportaient «des incertitudes et des risques significatifs.»

Akkadian avait alors indiqué son intention de monter à 15% du capital à court terme et à 25% à moyen terme. Le fonds demandait aussi la démission de cinq administrateurs et la nomination de quatre autres. Cette tentative de prendre le contrôle de facto d’Erytech sans déposer d’OPA et sans offrir de liquidité aux actionnaires minoritaires, «est hostile et sera fermement rejetée», résumait alors Erytech.

A lire aussi:

Aussi, Akkadian est revenu à la charge lundi 15 mai, estimant que cette opération n’est pas dans l’intérêt d’Erytech. Le fonds juge l’opération non pertinente sur un plan industriel, ne permettant pas «le déploiement efficace des importantes liquidités» de la biopharma. Par ailleurs, la valorisation «outrancière» de Pherecydes retenue pour la fusion est «injustifiée et surévaluée, comparée à celle d’Erytech», selon le fonds activiste. Celui-ci rappelle que Pherecydes est «au seuil du dépôt de bilan» et a dû procéder à une augmentation de capital de 1,5 million d’euros – intégralement souscrite par ses actionnaires – en février dernier. Akkadian estime que cette valorisation «semble, en réalité, dicté[e] par le seul souci de protéger les actionnaires de Pherecydes, notamment Auriga IV Bioseeds », qui détient indirectement 23% du capital d’Erytech, mais a souscrit à la moitié de l’augmentation de capital, explique le fonds activiste, invoquant un «conflit d’intérêts majeur».

A lire aussi:

Selon les termes de la fusion, la parité d’échange est de 49,5%/50,5%, alors que la capitalisation boursière actuelle est de 16 millions d’euros pour Pherecydes et de 30 millions pour Erytech, et que ce dernier détenait fin 2022 une trésorerie de 39 millions d’euros, contre 1 million pour Pherecydes, avant l’augmentation de capital de 1,5 million. Sur le dernier mois, le cours de Pherecydes a plongé de 28%, tandis que celui d’Erytech a gagné 11%. Enfin, Akkadian conteste la future gouvernance, jugée «totalement déséquilibrée en faveur de Pherecydes», qui détiendra les fonctions de président (Didier Hoch) et de directeur général (Thibaut du Fayet).

Aussi, Akkadian continue de demander à Erytech de stopper cette transaction et de se concentrer sur la recherche de cibles susceptibles de générer de la valeur à court et moyen terme pour l’ensemble des actionnaires d’Erytech. Le fonds compte s’opposer à cette fusion par tous les moyens à sa disposition et rappelle aux dirigeants d’Erytech qu’aucune décision ne doit désormais être prise qui puisse être contraire à l’intérêt social de l’entreprise. Du rififi en perspective lors des assemblées générales d’Erytech et de Pherecydes le 23 juin prochain.