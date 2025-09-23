Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans OpenAI

Nvidia va investir jusqu’à 100 milliards de dollars dans OpenAI et lui fournir des puces pour centres de données, ont annoncé les deux entreprises lundi, scellant ainsi un partenariat entre deux des acteurs les plus en vue de la course mondiale à l’intelligence artificielle (IA).

Cette initiative souligne les intérêts de plus en plus convergents des géants technologiques développant des systèmes d’IA avancés. L’accord donne au fabricant de puces Nvidia une participation financière dans l’entreprise d’IA la plus emblématique au monde, qui est déjà un client majeur.

Dans le même temps, cet investissement offre à OpenAI les liquidités et l’accès nécessaires pour acquérir des puces de pointe, essentielles pour maintenir sa domination dans un paysage de plus en plus concurrentiel. Les concurrents des deux entreprises pourraient s’inquiéter que ce partenariat affaiblisse la concurrence.

L’accord comprendra deux transactions distinctes mais liées, a rapporté à Reuters une personne proche d’OpenAI. Nvidia commencera à investir dans OpenAI en échange d’actions sans droit de vote une fois l’accord finalisé, puis OpenAI pourra utiliser ces fonds pour acheter des puces Nvidia, a précisé cette source.

«Tout commence par la puissance de calcul», a déclaré Sam Altman, directeur général d’OpenAI, dans un communiqué. «L’infrastructure de calcul sera le socle de l’économie de demain, et nous utiliserons ce que nous construisons avec Nvidia pour créer de nouvelles avancées en IA et les mettre à la disposition des particuliers et des entreprises, à grande échelle.»

Détails à finaliser

Les deux entreprises ont signé une lettre d’intention visant à déployer au moins 10 gigawatts de systèmes Nvidia pour OpenAI, et prévoient de finaliser les détails du partenariat dans les semaines à venir. La puissance nécessaire pour ces puces équivaut aux besoins de plus de 8 millions de foyers américains.

En réaction à ces annonces, le titre Nvidia a gagné 3,9% lundi, atteignant un nouveau record en séance, tandis que l’action Oracle a progressé de plus de 6%. Le constructeur de centres de données collabore avec OpenAI, SoftBank et Microsoft sur un projet de 500 milliards de dollars baptisé Stargate, visant à construire d’immenses centres de données d’IA à travers le monde.

Dans le cadre de l’accord, Nvidia investira initialement 10 milliards de dollars, selon des informations de Reuters.

Nvidia commencera à livrer du matériel dès la fin 2026, avec le premier gigawatt de puissance de calcul déployé au second semestre de cette année-là sur sa future plateforme, nommée Vera Rubin.

Des analystes ont salué l’accord comme positif pour Nvidia, tout en exprimant des craintes quant à la possibilité que une partie des fonds investis par Nvidia ne lui revienne sous forme d’achats de puces.

«D’un côté, cela aide OpenAI à réaliser ses ambitions en matière d’infrastructure de calcul, et Nvidia à s’assurer que ces projets voient le jour. De l’autre, les préoccupations liées à la ‘circularité' ont déjà été soulevées par le passé, et cet accord les alimentera davantage», a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein.

OpenAI, comme Google, Amazon et d’autres, travaille sur des plans pour concevoir ses propres puces d’IA, cherchant une alternative moins coûteuse à Nvidia. Une source proche du dossier a indiqué que cet accord ne modifiait aucun des projets en cours d’OpenAI, y compris cette initiative ou son partenariat avec Microsoft.

Questions de concurrence

Ce pacte s’inscrit dans une série d’accords entre les grands acteurs technologiques. Microsoft a investi des milliards dans OpenAI depuis 2019, et Nvidia a dévoilé la semaine dernière une collaboration avec Intel sur les puces d’IA ainsi qu’un investissement de 5 milliards de dollars.

L’ampleur de ce nouveau partenariat pourrait toutefois attirer l’attention des autorités antitrust. Le ministère de la Justice et la Federal Trade Commission ont conclu un accord mi-2024 ouvrant la voie à des enquêtes sur les rôles de Microsoft, OpenAI et Nvidia dans l’industrie de l’IA. Cependant, l’administration du président américain Donald Trump a jusqu’à présent adopté une approche plus souple sur les questions de concurrence que celle de l’administration Biden.

OpenAI et son principal soutien, Microsoft, ont par ailleurs annoncé début septembre un accord non contraignant pour restructurer OpenAI en une entité à but lucratif, signalant de nouveaux changements dans la gouvernance de cette entreprise en pleine croissance.

«Cet accord pourrait modifier les incitations économiques de Nvidia et OpenAI, en verrouillant potentiellement le monopole de Nvidia sur les puces avec l’avance logicielle d’OpenAI. Cela pourrait rendre plus difficile pour les concurrents de Nvidia, comme AMD, ou pour les rivaux d’OpenAI en matière de modèles, de se développer», a déclaré Andre Barlow, avocat spécialisé en antitrust chez Doyle, Barlow & Mazard.

(Avec Reuters)