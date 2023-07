Thames Water évite la nationalisation

Les actionnaires de Thames Water ont colmaté les fuites. Le principal gestionnaire de l’eau potable et des eaux usées du Royaume-Uni a annoncé ce lundi avoir reçu 750 millions de livres (877 millions d’euros) d’engagements de la part de ses actionnaires. Cette somme devrait aider le groupe à rééquilibrer son bilan, grevé par 14 milliards de livres de dettes, et à améliorer sa performance opérationnelle. Elle est toutefois inférieure au milliard de livres recherché par la direction.

Cet argent frais est subordonné à la présentation d’un business plan « plus ciblé » sur le redressement de l’entreprise, notamment concernant l’amélioration de la performance pour les usagers, dont les factures s’alourdissent, et de la performance environnementale, principalement la pollution et la réparation des infrastructures.

La société évite ainsi un plan de sauvetage humiliant, qui aurait pu passer par la mise en place d’un «régime spécial d’administration», équivalant à une nationalisation temporaire. Cette éventualité faisait l’objet de discussions depuis fin juin entre Thames Water, le régulateur de l’eau britannique Ofwat, le ministère de l’Environnement et de l’Agriculture et le ministère des Finances. Mais elle semble être pour le moment mise de côté. «Nous disposons de 4,4 milliards de livres de capital sur lequel nous pouvons tirer. Nous ne sommes absolument pas proches de [cette situation]», a ainsi déclaré ce lundi sur BBC Radio la co-directrice générale par intérim Cathryn Ross.

Cette levée n’éclaircit toutefois l’avenir de Thames Water qu’à horizon 2025. Les dirigeants par intérim ont prévenu que l’entreprise aurait encore besoin de lever environ 2,5 milliards de livres sur la période 2025-2030, qui correspond au huitième plan quinquennal de l’Autorité britannique de régulation des services d’eau. Les actionnaires, principalement des fonds de pensions comme l’Ontario Municipal Employees Retirement System (31,8% des parts) ou le Britannique Universities Superannuation Scheme (19,7%), ont mis au pot cette fois-ci tout en sachant qu’il leur faudrait à nouveau participer à ce futur refinancement, a précisé l’entreprise.

Le marché de la gestion des eaux au Royaume-Uni fonctionne par plans quinquennaux. Durant ces cinq années, les sociétés privées soumettent à l’Autorité de régulation des services d’eau leurs business plans. En retour, l’Autorité les évalue sur des critères environnementaux et de services clients, et donne son accord pour des hausses de prix. C’est aussi sur cette période que se calquent généralement les contrats entre collectivités publiques et fournisseurs.

La hausse de l’inflation met la pression sur le secteur

La situation financière de Thames Water s’est détériorée ces derniers mois en partie en raison de la hausse de l’inflation. La hausse des prix a fait flamber le coût de sa dette, dont plus de la moitié est indexée à l’inflation. La société a payé 55,5 millions de livres d’intérêts en plus sur son dernier exercice, soit une hausse de 14% du total du service de la dette, selon son rapport annuel publié ce lundi, s’arrêtant au 31 mars 2023.

L’inflation a aussi dégradé son efficacité opérationnelle. La facture énergétique a par exemple bondi de 53,2 millions de livres sur un an, soit une hausse de 30% du total. L’entreprise a dû également davantage payer ses employés, avec une hausse de près de 43 millions de livres de charges de personnel.

Son concurrent Southern Water, qui sert une partie du sud de l’Angleterre, souffre lui-aussi de la forte hausse de l’inflation depuis un an et demi. Tout comme Thames Water, elle a vu sa dette indexée à l’inflation fortement renchérir, à tel point que l’agence Fitch a abaissé ce vendredi sa note de crédit à « BBB », avec une perspective négative. Cette annonce a obligé la société à suspendre le versement de dividende jusqu’à 2025. L’entreprise est aussi touchée par une hausse de 74,2 millions de livres de ses coûts opérationnels. En manque de cash, l’entreprise cherche actuellement à lever 550 millions de livres pour faire passer son ratio d’endettement au-dessus de 70%.

