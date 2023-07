Thales rachète la société de cybersécurité Imperva

Le groupe de technologies et de défense Thales a annoncé mardi avoir signé un accord en vue d’acquérir 100% du capital de l’entreprise américaine de cybersécurité Imperva auprès de la société d’investissement Thoma Bravo, sur la base d’une valeur d’entreprise de 3,6 milliards de dollars, soit 3,25 milliards d’euros.

A la Bourse de Paris, l’action Thales refluait de 1,6% mardi en début de matinée, à 130,25 euros.

Le prix de l’acquisition correspond à une valeur d’entreprise représentant 6,1 fois le chiffre d’affaires estimé de la société californienne pour 2024, soit un ratio «en ligne avec les transactions précédentes et les multiples de valorisation applicables à des sociétés comparables dans la cybersécurité", a indiqué Thales dans un communiqué.

«Thales compte financer cette transaction en numéraire et par de la dette à émettre», a précisé Patrice Caine, le PDG de Thales, lors d’une conférence avec des journalistes. Le groupe compte toutefois maintenir un profil de crédit «investment grade» après ce rachat. Thales vise un ratio dette nette sur excédent brut d’exploitation autour de 0,7 après prise en compte des projets d’acquisitions de Tesserent, de Cobham Aerospace Communications et d’Imperva.

Avec l’acquisition d’Imperva, Thales bénéficiera d’un apport supplémentaire de chiffre d’affaires d’environ 500 millions de dollars par an et sera en mesure de proposer un large portefeuille de produits et de solutions de cybersécurité : l’identité (Thales), la sécurité des données (Thales et Imperva) et la sécurité des applications (Imperva).

Complémentarité

Thales considère que la complémentarité entre les deux sociétés devrait lui permettre de réaliser 110 millions de dollars de synergies avant impôts en rythme de croisière, constituées de 50 millions de dollars de synergies de coûts et de 60 millions de dollars de synergies de chiffre d’affaires.

«L’intégration d’Imperva aura un effet positif significatif à moyen terme sur le bénéfice net par action de Thales», a ajouté Patrice Caine. La finalisation de l’opération, «sans impact sur la politique actuelle de dividendes, ni sur le programme de rachat d’actions en cours», «devrait intervenir début 2024, après obtention de toutes les autorisations réglementaires usuelles», a précisé le groupe.

Une fois cette transaction finalisée, l’activité de Thales dans la cybersécurité représentera un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,4 milliards d’euros.

En prévision de l’intégration d’Imperva, le groupe a mis à jour les objectifs financiers de de son activité Identité et Sécurité Numériques. Pour cette division, Thales vise désormais une croissance organique de 6% à 7% des revenus entre 2024 et 2027, pour atteindre un chiffre d’affaires compris entre 5,4 et 5,5 milliards d’euros, et une marge opérationnelle de 16,5% en fin de période.