Teleperformance réduira son exposition aux contenus les plus offensants

Le gestionnaire de centres d’appels Teleperformance a annoncé jeudi qu’il comptait réduire son activité de modération de contenus, en excluant le traitement des contenus les plus offensants. Celle-ci représente environ 7% de son chiffre d’affaires. Le groupe «ne signera plus de nouveau contrat» lié à ces contenus et recherchera des «alternatives appropriées» pour les clients qui bénéficient de ce service. «Teleperformance reste convaincu que l’activité de modération de contenu est un service essentiel de première intervention visant à protéger l’ensemble de la société dans le monde digital et qu’elle est l’une des rares entreprises au monde à pouvoir fournir ce service de manière professionnelle à l'échelle mondiale, en appliquant les normes les plus élevées en matière de sécurité et de bien-être des employés», a-t-il ajouté. Cette décision intervient après l’ouverture la semaine dernière d’une enquête en Colombie sur les conditions de travail dans sa filiale locale.