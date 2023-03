Technip Energies aura quitté la Russie d’ici mi-2023

La retraite de Russie de l’ingénieriste n’est plus qu’une question de mois. A l’occasion de la publication de ses comptes trimestriels, Technip Energies a annoncé l’arrêt progressif de ses activités sur le chantier russe Arctic LNG 2, son dernier dans le pays, dont il prévoit de sortir totalement au premier semestre 2023. «Notre sortie ordonnée du projet Arctic LNG 2 progresse et tout le personnel opérationnel a été démobilisé. Nous avons signé un accord-cadre de sortie avec notre client, que nous mettons actuellement en œuvre, et nous prévoyons d’achever ce processus au cours du premier semestre 2023», a indiqué le groupe dans un communiqué.

Technip Energies prévoit d’enregistrer encore 890 millions de revenus liés à ce projet mais n’intervient plus de manière opérationnelle sur le chantier, a précisé le directeur financier, Bruno Vibert, lors d’une conférence téléphonique. Technip Energies a annoncé en début d’année son désengagement de ce grand projet en raison des sanctions européennes visant la Russie qui interdisent notamment l’exportation depuis le territoire de l’Union européenne de biens et technologies destinés à la liquéfaction du gaz naturel au profit d’une société russe.

Commandes en berne

En dépit de ces déboires russes, le chiffre d’affaires ajusté de Technip Energies est ressorti à 1,59 milliard d’euros, en repli mesuré de 4% sur un an et supérieur aux attentes du consensus établi par Factset. Le résultat opérationnel récurrent ajusté a progressé de 28%, à 131,6 millions d’euros, et le bénéfice net ajusté a bondi de 50%, à 94,6 millions d’euros. «La visibilité accrue sur notre retrait du projet Arctic LNG 2 combinée aux résultats des neuf premiers mois nous permet de revenir à des prévisions financières pour l’ensemble de l’entreprise sur l’exercice 2022», a indiqué le groupe. Pour l’ensemble de l’année, Technip Energies table sur des ventes comprises entre 6,2 milliards et 6,5 milliards d’euros, et sur une marge opérationnelle récurrente comprise entre 6,7% et 6,9%.

Affecté par la sortie du contrat russe, le carnet de commandes du groupe a reculé de 18%, à 13,5 milliards d’euros, mais les dirigeants s’affichent confiants quant aux perspectives de Technip Energies : «L’actualité récente nous montre le besoin urgent d’accroître les investissements et d’accélérer les développements de projets, en mettant l’accent sur le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié (GNL) et les solutions bas carbone ou décarbonées».