TDF s’achète du temps avant d’être revendu

L’époque n’est pas propice aux grandes opérations de cession. Si certaines sociétés en vente peuvent attendre des temps meilleurs, d’autres doivent s’assurer de pouvoir passer les prochains mois sans heurts. C’est le cas du spécialiste des infrastructures TDF, valorisé autour de 8 milliards d’euros, qui attend toujours de trouver un repreneur après une vente avortée. La société, détenue à 40% par le fonds Brookfield, à 45% par PSP Investments et le néerlandais APG Asset Management et à 10% par Crédit Agricole Assurances, a annoncé coup sur coup deux opérations de refinancement.

Le 10 juillet 2023, le gestionnaire de tours télécoms a déclaré avoir obtenu une nouvelle ligne de crédit renouvelable de 350 millions d’euros à échéance 2028 en remplacement d’un crédit renouvelable de 250 millions à échéance 2025. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Mediobanca, MUFG et la Société Générale interviennent en tant que chefs de file et teneurs de livres, tandis que la Bred, le CIC et La Banque Postale, sont chefs de file sur la facilité de crédit revolving. Celle-ci «sera utilisée aux fins générales de l’entreprise et représente une plateforme solide pour renforcer la liquidité et financer les développements futurs», explique le groupe dans un communiqué.

Parallèlement, TDF a signé un nouvel accord syndiqué de facilité d’investissement, de 175 millions d’euros expirant en juillet 2026 et extensible jusqu’en 2028. Le syndicat de banques prêteuses comprend Crédit Agricole CIB et MUFG en qualité de chefs de file et teneurs de livres, et BNP Paribas, la Bred, la Caisse d’Epargne Ile-de-France, le CIC et la Société Générale en tant que chefs de file. Cette facilité sera destinée, de son côté, à financer le programme de déploiement d’infrastructures télécoms en France.

L’obligataire aussi concerné

Un jour plus tard, le 11 juillet, c’est à la restructuration de sa dette obligataire que le groupe s’attelle. Il a annoncé une offre de rachat de 100 millions d’euros sur une souche obligataire dont l’encours se monte à 800 millions d’euros à échéance 2026, et son intention d’émettre de nouvelles obligations senior non garanties libellées en euros. Une manière d’étendre la maturité de sa dette, même si le coupon proposé pour les nouvelles obligations sera beaucoup plus élevé que les 2,5% de l’ancienne souche, le groupe étant noté BBB- par l’agence Fitch.

Même si son segment fibre a été séparé de ses activités de tours télécoms – la seule à être notée par Fitch –, le groupe a toujours besoin de s’endetter pour conduire ses opérations. Début juillet, sa dette nette totale (hors fibre) se montait à 2 milliards d’euros, répartie à 1,6 milliard sur des obligations à maturité 2026 et 2029, à 250 millions d’euros sur une facilité de crédit (celle-là même qui a été renouvelée et augmentée) et 300 millions d’euros de facilité d’investissement. Les opérations annoncées en ce début juillet permettent au groupe d’être plus serein, en attendant un potentiel acquéreur.