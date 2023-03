TCI s’irrite de l’appétit d’Airbus pour Evidian

Le fonds d’investissement activiste britannique TCI, dirigé par Chris Hohn, a demandé à Airbus de renoncer immédiatement à son projet d’achat d’une participation de 29,9% au capital d’Evidian, la future division d’Atos qui regroupera ses activités liées à la transformation numérique ainsi que celles de Big Data et Sécurité (BDS), a rapporté lundi le Financial Times.

Dans une lettre adressé au groupe aéronautique,TCI a indiqué qu’il se réservait le droit d’intenter une action en dommages et intérêts si l’opération se poursuivait et s’il était prouvé qu’elle était en partie motivée par des raisons politiques, a ajouté le quotidien financier britannique. TCI, qui détient plus de 3% du capital d’Airbus, a également déposé une motion pour que l’avionneur européen réponde à 16 questions relatives à la transaction lors de son assemblée générale prévue en avril, selon le Financial Times.

Contactée par l’agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole d’Atos n’a pas souhaité apporter de commentaire. Sollicités également, Airbus et TCI n'étaient pas disponibles dans l’immédiat pour réagir à ces informations.

La semaine dernière, Atos a indiqué avoir reçu une offre indicative d’Airbus pour prendre une participation de 29,9% au capitalde sa future division Evidian. Le périmètre Evidian représente près de 60.000 salariés et un chiffre d’affaires annuel d’environ 5 milliards d’euros.