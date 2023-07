Solocal engage une énième restructuration financière

L’histoire bégaie chez Solocal. Abonnée aux restructurations financières depuis une dizaine d’années, l’ex-PagesJaunes s’apprête à nouveau à mettre ses créanciers à contribution. Désormais spécialisée dans le marketing digital – création de sites internet pour les PME, aide au référencement… –, l’entreprise a obtenu de différer jusqu’à la date du 30 septembre 2023 le paiement des coupons dus le 15 juin et le 15 septembre 2023 sur ses obligations, selon un communiqué paru le 13 juillet.

Solocal en avait fait la demande le 7 juin à ses créanciers. Deux lignes de dette sont concernées : une obligation d’un montant nominal de 177 millions d’euros, et des mini-obligations (minibonds) de 18,7 millions d’euros. Les titres, de maturité mars 2025 et à taux variable, paient une marge de 7% au-dessus de l’Euribor. Une majorité de porteurs ont accepté de repousser le paiement des intérêts.

Discussions en septembre

L’entreprise va désormais pouvoir travailler à un nouveau plan stratégique, «définissant ses grandes orientations pour les années à venir», selon son communiqué. Elle a officialisé, jeudi, l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc à son bénéfice. Le tribunal de commerce de Nanterre a désigné Hélène Bourbouloux comme mandataire. La star des administrateurs judiciaires avancera en terrain connu, puisqu’elle avait accompagné Solocal lors de ses précédentes procédures.

Le «plan stratégique servira de base aux discussions avec les créanciers financiers, mais doit aussi alimenter plus largement les réflexions sur la structure financière et capitalistique du groupe, précise Solocal. Les discussions avec les créanciers financiers devraient avoir lieu dans le courant du mois de septembre».

Avec une dette obligataire entièrement libellée à taux variable, le groupe se révèle très exposé à la remontée des taux d’intérêt. Le solde de sa dette était constitué, à fin 2022, d’un prêt d’urgence de Bpifrance de 11 millions d’euros et d’une ligne de crédit renouvelable entièrement tirée de 34 millions d’euros, arrivant à échéance au mois de septembre. Dans son document de référence 2022, Solocal attirait l’attention sur les risques liés au refinancement de ces dettes.

GoldenTree, premier actionnaire

Un avertissement renouvelé fin avril, lors de la publication, retardée, de ses résultats annuels. «Le facteur de risque lié au refinancement est accru et crée une incertitude significative sur la continuité d’exploitation d’ici à l’échéance de mars 2025», indiquait alors l’entreprise. D’autant que les perspectives d’activité sont maussades. Le groupe a enregistré, l’an dernier, un recul de 6,6% de son chiffre d’affaires, à 400 millions d’euros, une baisse qui s’est accélérée (-8%) au premier trimestre. Loin des 560 millions de revenus à horizon 2023 vendus au marché il y a trois ans. Il affiche 71 millions d’euros de trésorerie à fin décembre.

Le mal est profond chez Solocal. L’ex-PagesJaunes a longtemps traîné comme un boulet son rachat à effet de levier (LBO) mené en 2006 par KKR et Goldman Sachs. La fin des annuaires et l’essor du digital l’ont ensuite amenée à revoir totalement son modèle économique, mais en restant engoncée dans ses contraintes financières face aux géants de la publicité en ligne. Au bout du compte, Solocal a enchaîné une première restructuration de dette en 2009, puis remis le couvert en 2014, en 2017, et en 2020, année Covid, qu’elle a conclue avec une nouvelle augmentation de capital de 347 millions d’euros. Le fonds GoldenTree AM, aujourd’hui à la tête de 23,2% du capital, était alors devenu le premier actionnaire, devant DNCA Finance (7% fin 2022), Melqart AM (6,9%) et Credit Suisse AM (5,8%).

L’action valait encore 3 euros début 2021. Elle est tombée à moins de 13 centimes, en attendant le résultat du millésime 2023, puisque Solocal a fait de sa restructuration financière triennale un rendez-vous bien établi.