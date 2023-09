Smurfit Kappa et WestRock vont créer un géant mondial des emballages

Smurfit Kappa, le plus grand producteur européen de papier et d’emballages, et son rival américain WestRock ont accepté de fusionner mardi pour créer la plus grande société du secteur cotée en Bourse au monde, avec une valeur de près de 20 milliards de dollars.

Les actionnaires de WestRock recevront une action de la nouvelle société, appelée Smurfit WestRock, et 5 dollars en espèces pour chaque action détenue, soit 43,51 dollars par action, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué.

En réaction, Smurfit Kappa chutait de 10% en Bourse en fin de matinée, à 32,3 euros, après avoir déjà reculé la semaine dernière après l’annonce des négociations avec WestRock, qui est la deuxième plus grande société d’emballage aux États-Unis.

Prime de 36%

Les analystes de JPMorgan et Jeffries estiment que la prime de 36% payée par rapport au prix de clôture de 31,88 dollars de WestRock le 6 septembre est plus élevée qu’anticipé. JPMorgan a déclaré que la plupart des investisseurs avec lesquels la banque s'était entretenue tablaient sur une prime de 15 à 20%.

Les actionnaires de Smurfit Kappa recevront une nouvelle action Smurfit WestRock pour chaque action qu’ils détiennent. Ils devraient détenir environ 50,4% de la nouvelle société à l’issue de l’opération, prévue pour le deuxième trimestre 2024.

Tony Smurfit, directeur général de Smurfit Kappa, Ken Bowles, directeur financier, et Irial Finan, président du conseil d’administration, assumeront les mêmes fonctions dans la nouvelle société.

Les deux entreprises ont réalisé un bénéfice de base ajusté combiné de 5,5 milliards de dollars et un chiffre d’affaires d’environ 34 milliards de dollars pour l’exercice clos le 30 juin.

Cotée à New York

Les analystes de JPMorgan ont estimé que l’entité combinée détiendrait une part de marché d’environ 20% sur le marché de l’emballage en carton ondulé en Europe et en Amérique du Nord, sur la base des chiffres de 2022.

L’opération devrait avoir un effet positif à un chiffre sur le bénéfice par action de Smurfit Kappa avant les économies de coûts et autres synergies estimées à plus de 20%, y compris les synergies d’exploitation d’ici la fin de la première année complète suivant l’achèvement de l’opération, selon les deux sociétés.

L’entité combinée sera domiciliée en Irlande et son siège mondial se trouvera à Dublin. Elle sera cotée à la Bourse de New York.

(Avec Reuters)