Shopping de Noël innovant et utile

Entre prévoyance et prévenance, La Téléassistance suggère trois idées de cadeaux pour que nos aînés soient aussi mobiles qu’en sécurité. Outre le bipper Géolibre®, surtout nécessaire aux seniors à leur domicile, Europ Assistance suggère dans cette gamme un téléphone à clapet et un smartphone. L’inventeur du concept d’assistance propose le premier à partir de 49 euros par mois et le second à partir de 59,90 euros. Dans les trois cas (29,90 euros par mois pour le bipeur), les tarifs incluent la location de l’appareil, les appels téléphoniques, ainsi que la possibilité de naviguer sur internet, lire ses mails, prendre des photos, etc. avec le smartphone. Et la téléassistance, bien sûr : chaque produit est complété d’un bracelet alarme avec une antenne de géolocalisation, relié à l’assisteur, joignable en un clic.