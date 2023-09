SBB profite d’un espoir d’éclaircie sur son bilan

A l’index depuis des mois, sous l’effet des doutes sur son avenir financier, le groupe immobilier suédois SBB bondit de 30 % lundi à mi-journée en Bourse, à Stockholm. Cette flambée est la conséquence de l’accord intervenu dimanche avec le Canadien Brookfield, une étape importante dans l’espoir de desserrer l’étau du bilan de la foncière suédoise. SBB est confrontée à la fois à l’alourdissement de ses charges financières suscitées par un fardeau de plus de 7 milliards d’euros de dettes et par la baisse de valeur de son patrimoine.

SBB – de son vrai nom Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB – a annoncé dimanche un accord pour céder à Brookfield Super-Core Infrastructure Partner une participation de 1,16% dans sa filiale EduCo. A la clé, une transaction de 242 millions de couronnes (20,5 millions d’euros) qui permet au fonds canadien, qui détenait depuis novembre 2022 déjà 49 % du capital, de devenir l’actionnaire majoritaire de cette foncière spécialisée dans l’immobilier de bâtiments scolaires (école, collège, gymnase). Au terme de la transaction, attendu dès octobre, SBB glisserait pour sa part sous le seuil des 50 % à 49,84 %.

A lire aussi:

Des liquidités renforcées par un remboursement

Si le montant de la transaction paraît modeste, les effets financiers sont pourtant importants pour SBB et entretiennent l’espoir d’échapper à un futur défaut sur sa dette. Outre la déconsolidation comptable d’EduCo, cette dernière, grâce à Brookfield, va rembourser en cash un prêt interentreprises de 7,8 milliards de couronnes, soit environ 662 millions d’euros à son ex-maison-mère.

Plus qu’une bouffée d’oxygène, cet apport de liquidités doit permettre à la foncière suédoise de retrouver quelques atouts dans son jeu en vue de faire face au mur de dette de 1,2 milliard d’euros d’échéances obligataires qui arrivent à grande vitesse en 2024 et 2025. Le soulagement est ainsi perceptible pour des échéances plus rapprochées. L’obligation high yield de 559 millions d’euros de février 2024 progressait lundi de 5% à 94% du pair quand l’obligation de 413 millions de janvier 2025 prenait 6 % à 84.

«Le fait que SBB obtienne 8 milliards de couronnes doit être vu sous un jour très positif. En cas de crise, il s’agit presque uniquement d’avoir des liquidités, et SBB les obtient maintenant», souligne, dans des propos rapportés par Reuters Bertil Nilsson, analyste chez Carlsquare.

D’autres scénarios à l’étude

Le rebond de l’action SBB, dont le cours a été divisé par 20 depuis début 2022, s’explique également par l’annonce d’une réorganisation du groupe, afin, notamment de mieux isoler et identifier ses actifs résidentiels. La foncière dirigée par Leiv Synnes n’est pour autant pas encore sortie d’affaire. Son directeur général, interrogé par Bloomberg, précise que SBB aura besoin de davantage de capital dans les prochains mois « pour faire face à ses engagements ». Plusieurs scénarios restent à l’étude, y compris celui d’une introduction en Bourse du pôle résidentiel. Cette hypothèse avait été évoquée dès aout par la foncière suédoise..

Après les années d’argent facile, nombre de foncières suédoises sont étranglées par l’envolée des taux et des bilans fragilisés et recherchent des solutions tous azimuts pour échapper à l’accident de paiement. Lundi, la foncière Balder a ainsi annoncé pour sa part le rachat d’obligations subordonnées pour 44,4 millions d’euros, une opération financée par le recours à un financement bancaire.