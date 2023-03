SAS a réduit sa perte trimestrielle

Le groupe britannique de transport aérien IAG a annoncé jeudi soir qu’il allait acquérir les 80% du capital d’Air Europa qu’il ne détient pas encore, pour un montant de 400 millions d’euros. Il paiera un montant initial de 200 millions d’euros réparti à parts égales en numéraire et en actions. Le solde sera versé lors du premier et du deuxième anniversaire de la transaction, qui devrait être bouclée dans 18 mois environ. IAG a précisé que l’impact sur ses ratios d’endettement serait limité. La maison mère de British Airways, Iberia et Vueling a ajouté que l’opération lui permettait de saisir les opportunités de croissance en Amérique latine et dans les Caraïbes, tout en augmentant les liaisons avec l’Asie.