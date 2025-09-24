Sanofi injecte 625 millions de dollars supplémentaires dans son fonds de capital-risque
Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé mercredi un investissement supplémentaire de 625 millions de dollars sur plusieurs années dans sa branche capital-risque Sanofi Ventures.
Cet investissement portera le total des actifs sous gestion de Sanofi Ventures à plus de 1,4 milliard de dollars. Depuis sa création en 2012, ce fonds a déjà «déployé plus de 800 millions de dollars dans plus de 70 entreprises innovantes, dans les domaines des biotechnologies et de la santé numérique», indique la société. Via une structure «evergreen», il investit à «toutes les étapes du cycle de vie des entreprises privées, de la création jusqu’au transfert, siège aux conseils d’administration et participe aux introductions en Bourse».
Jouer un rôle dans l’innovation
«L’augmentation de l’engagement financier de Sanofi Ventures intervient à un moment où l’accès aux financements en phase de démarrage est devenu plus limité dans l’ensemble du secteur des biotechnologies, ce qui place le fonds dans une position idéale pour jouer un rôle crucial dans la promotion de l’innovation en matière de soins de santé», a également indiqué Sanofi.
Sanofi Ventures restera axé sur les domaines clés du laboratoire que sont l’immunologie, les maladies rares, la neurologie et les vaccins, en appuyant l’innovation en amont et les opportunités émergentes qui soutiennent la stratégie à long terme de l’entreprise.
