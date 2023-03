Sanofi annonce le départ du responsable de la R&D, son talon d’Achille

Sanofi a annoncé lundi le départ de son responsable mondial de la recherche et développement (R&D), John Reed, alors même que le marché doute de la capacité du laboratoire pharmaceutique à renouveler son portefeuille de nouveaux médicaments et à se défaire de sa dépendance à son traitement phare, le Dupixent.

« Le docteur John Reed, responsable monde recherche et développement, quittera l’entreprise pour poursuivre une opportunité à l’extérieur de Sanofi », a indiqué le groupe français dans un communiqué. Le scientifique avait rejoint Sanofi en 2018 après avoir travaillé pour son concurrent suisse Roche.

Sanofi a précisé avoir entamé un « processus de recherche interne et externe » pour la succession de John Reed et que Dietmar Berger assurerait l’intérim de la direction de l’organisation R&D. Dietmar Berger est responsable mondial du développement et Chief Medical Officer de Sanofi depuis 2019.

Selon Deutsche Bank, le départ de John Reed relèverait d’une décision commune, en partie prise sur la base de facteurs personnels et ne serait pas liée au développement du portefeuille de R&D du groupe. «Le fait qu’aucun successeur permanent n’ait été désigné semble confirmer que la démission de John Reed s’explique par des motifs personnels», souligne l’intermédiaire financier.

«La R&D de Sanofi est régulièrement prise sous le feu des critiques depuis le retard pris dans le développement du vaccin contre le Covid et l'échec de l’amcenestrant contre le cancer du sein», constate Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l’analyse de marché chez eToro. Deutsche Bank cite également, parmi les échecs récents de Sanofi, les dépréciations liées au candidat-médicament THOR-707 dans le traitement des tumeurs et les risques pesant sur le tolébrutinib, un traitement expérimental de la sclérose en plaques.

Compte tenu de cette série d'échecs, Deutche Bank considère toutefois que le départ de John Reed pourrait offrir à Sanofi une opportunité nouvelle de relever l’un de ses principaux défis : rassurer sur sa capacité à lancer de nouveaux produits.

Dans ce contexte, les marchés seront très attentifs aux évènements clés de la R&D de Sanofi cette année, notamment à la publication des résultats de l’essai de phase 3 de Dupixent dans le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) à la fin du premier semestre et au lancement de deux médicaments prometteurs, Altuviiio dans l’hémophilie et Beyfortus contre le virus respiratoire syncytial (VRS).