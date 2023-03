Sanofi annonce le départ de son responsable mondial de la recherche

Le laboratoire pharmaceutique française a annoncé lundi le départ de John Reed. Jusqu’ici responsable mondial de la recherche et développement (R&D), il « va poursuivre une opportunité à l’extérieur de Sanofi », indique le groupe français dans un communiqué. Le groupe dirigé par Paul Hudson a précisé avoir entamé un « processus de recherche interne et externe » pour la succession de John Reed. Pour l’heure, le docteur Dietmar Berger assurera l’intérim de la direction de l’organisation R&D. Dietmar Berger est responsable mondial du développement et Chief Medical Officer de Sanofi depuis 2019. Peu de réactions boursières à court terme : l’action Sanofi s’effrite de 0,3 % vers 11 heures à 88,44 euros.