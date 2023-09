Ryanair perd sa bataille judiciaire contre SAS dans l’Union européenne

L’obstination n’est pas toujours synonyme de succès en matière judiciaire. Ryanair vient d’en faire l’amère expérience, puisque le pourvoi formé par la compagnie à bas coût irlandaise à l’encontre de sa rivale scandinave SAS a été rejeté jeudi par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Ryanair contestait la garantie apportée à SAS par les Etats suédois et danois sur une ligne de crédit renouvelable d’un montant maximal de 1,5 milliard de couronnes suédoises (129 millions d’euros). L’objectif était de soulager la trésorerie de la compagnie scandinave contrainte d’annuler ou de reprogrammer ses vols après les restrictions sur les déplacements imposées durant la pandémie de Covid-19. Le principe de ces aides publiques apportées au secteur aérien avait été approuvé en mars 2020 par la Commission européenne dans ce contexte exceptionnel.

Le soutien accordé à SAS avait été jugé conforme au droit européen en février 2021 dans un arrêt du tribunal de l’UE qui statuait en première instance à la suite du recours introduit par Ryanair. Ce dernier considérait que ces aides représentaient «des subventions inéquitables» qui contribueront à «encourager l’inefficacité et à porter préjudice aux consommateurs durant plusieurs décennies».

Dans deux décisions séparées afférentes aux cas danois et suédois, la plus haute juridiction de l’UE a rejeté les arguments de Ryanair, en soulignant notamment que la mesure d’aide mise en cause pouvait parfaitement être limitée à SAS. «Il n’était pas nécessaire qu’elle bénéficie à l’ensemble des entreprises ayant subi des dommages causés par la pandémie de Covid-19», relève la CJUE dans son communiqué.

A lire aussi:

Plus d’une vingtaine de procédures engagées par Ryanair

La décision irrévocable de la CJUE affaiblit la position de la compagnie irlandaise qui a introduit plus d’une vingtaine de recours contre les aides publiques apportées par de nombreux gouvernements européens à leur compagnie nationale. Ces procédures ont jusqu’à présent débouché sur des résultats mitigés. La CJUE a ainsi rejeté en juin son recours contre l’aide accordée à Finnair, tandis qu’elle a tranché en faveur de Ryanair concernant le soutien apporté au transporteur néerlandais KLM et à son homologue portugais TAP.

La décision de la CJUE constitue un soulagement réglementaire pour SAS dont la situation financière demeure fragile. Toujours placée sous le régime des faillites aux Etats-Unis (Chapitre 11), la compagnie a fait savoir mardi qu’elle avait reçu les offres finales des investisseurs intéressés par une prise de participation dans l’entreprise. Le Danemark a déjà indiqué qu’il était prêt à augmenter le niveau de sa participation qui s’élève actuellement à 21,8% du capital, contrairement à la Suède qui possède une participation similaire, mais n’acceptera qu’une conversion de ses créances en actions.

Parmi les autres investisseurs potentiels figure le groupe américain de private equity Apollo Global Management qui a accordé à SAS un prêt de 700 millions de dollars dans le cadre du placement sous Chapitre 11 et pourrait prendre le contrôle majoritaire de la compagnie scandinave. Cette dernière «annoncera le nom des soumissionnaires gagnants dès que le processus d’évaluation aura été mené à bien», souligne son communiqué.