Rolls-Royce accélère la réorganisation de son équipe dirigeante

Le programme de transformation lancé en février par Rolls-Royce entraîne des changements dans la gouvernance du motoriste britannique. Sous l’égide de son directeur général Tufan Erginbilgic, qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2023, le groupe a annoncé vendredi le recrutement d’une directrice financière, Helen McCabe, qui rejoindra également son conseil d’administration. La dirigeante apportera «plus de 25 ans d’expérience dans des rôles de direction financière et de gestion de la performance au sein de multinationales industrielles complexes», précise Rolls-Royce dans son communiqué. Elle est actuellement responsable des finances de la division ‘clients et produits’ du groupe d’hydrocarbures BP.

La date exacte de sa prise de fonction sera connue ultérieurement. Dans l’intervalle, Panos Kakoullis, qui supervisait les finances de Rolls-Royce depuis deux ans, conservera son poste et sa fonction d’administrateur jusqu’au 31 août prochain au minimum, afin de garantir la réussite de la réalisation et de la communication des performances semestrielles du groupe. Tufan Erginbilgic, qui a effectué une grande partie de sa carrière au sein de BP, procède ainsi à un deuxième recrutement chez son ancien employeur, puisque la directrice de la transformation Nicola Grady-Smith, arrivée début février, travaillait aussi pour le pétrolier britannique.

Le groupe mise aussi sur des compétences internes

Des remaniements touchent par ailleurs les activités du groupe dans la défense et l’aéronautique civile. Adam Riddle est nommé avec effet immédiat président du pôle défense et directeur des activités nord-américaines de Rolls-Royce, un domaine qu’il connaît bien puisqu’il dirigeait jusqu’à présent les activités de services et maintenance de ce pôle. Il a de surcroît été officier dans l’armée américaine et a travaillé au sein de la branche défense de Boeing.

Rob Watson, présent dans groupe depuis 13 ans, devient président du pôle aéronautique civil avec effet immédiat. Il a passé les cinq dernières années à développer les compétences de l’entreprise dans le domaine de l’aviation électrique et a prouvé durant cette période «sa capacité à développer de nouvelles technologies et de nouveaux produits dans un cadre budgétaire serré», explique Rolls-Royce. Il remplace Chris Cholerton qui dirigera désormais les activités du groupe dans le secteur nucléaire, à savoir les équipements et services apportés aux réacteurs à eau pressurisée qui propulsent la flotte de sous-marins des forces navales britanniques.

La filiale SMR craint un manque de trésorerie

Chris Cholerton a également été désigné directeur par intérim de la filiale Rolls-Royce SMR, fondée fin 2021, en prenant la succession de Tom Samson qui quitte l’entreprise. Le groupe tente de construire son premier petit réacteur modulaire («small modular reactor» ou SMR) d’une puissance de 470 mégawatts et d’une durée de vie de 60 ans. Cette technologie émergente a les faveurs du Royaume-Uni qui compte ainsi construire plus rapidement de nouvelles centrales nucléaires. Mais cette filiale, qui emploie 600 personnes répartis sur trois sites outre-Manche, s’est plainte le mois dernier d’avoir une visibilité insuffisante sur le projet gouvernemental de déploiement de ces nouveaux réacteurs, ajoutant qu’elle risquait «de manquer de trésorerie d’ici à décembre 2024», en dépit d’une subvention publique de 210 millions de livres (239 millions d’euros) reçue lors de sa création.

En décidant de lancer un appel d’offres international pour sélectionner les meilleurs projets dans ce domaine, Londres a potentiellement fragilisé les perspectives de Rolls-Royce SMR sur son marché domestique. Le groupe s’est en conséquence tourné vers les marchés nordiques en entamant des discussions avec l’énergéticien Fortum pour construire des SMR en Finlande et en Suède.

Il existe à l’heure actuelle près de 80 projets portant sur des SMR ou leur variante AMR (réacteurs modulaires avancés) à l’échelle mondiale. Pour l’ensemble du groupe, la revue stratégique initiée par le nouveau directeur général débouchera sur des objectifs à moyen terme qui seront fixés au second semestre 2023.