« Repenser sa stratégie en gestion d’actifs dans une approche mutidimensionnelle »

Alton Cogert, président-directeur général de Strategic Asset Alliance

Quel est l’intérêt pour un assureur d’avoir sa propre gestion d’actifs ?

De nombreuses grandes institutions financières – pas seulement les assureurs – créent une unité de gestion d’actifs distincte afin de rémunérer correctement les professionnels de l’investissement, le pôle de gestion d’actifs devant être compétitif avec les gestionnaires d’actifs indépendants. L’autre intérêt est de pouvoir bénéficier d’une source de revenus supplémentaire issue des commissions dans la mesure où le pôle de gestion d’actifs peut offrir des produits et services aux investisseurs externes.

Ce modèle économique est-il toujours pertinent ?

Oui. Cependant, ce modèle économique ne peut réussir que s’il y a un engagement suffisant de la gestion d’actifs auprès des investissements de l’assureur mais aussi auprès des investisseurs non affiliés. Les investisseurs externes peuvent nécessiter beaucoup plus de temps et d’énergie, et l’univers de gestion d’actifs est très compétitif. Ainsi, le pôle de gestion d’actifs doit disposer des systèmes, du personnel et du soutien de sa maison mère pour concurrencer les autres gestionnaires de fonds.

Les assureurs devraient-ils se recentrer sur leur cœur de métier ?

Si l’engagement envers les investisseurs externes est insuffisant, l’assureur doit repenser sa stratégie. Mais cette détermination nécessite une approche multidimensionnelle et notamment un suivi constant du processus d’investissement et de la performance.