Rakuten veut toucher le gros lot en mettant sa fintech en Bourse

Les introductions en Bourse de fintechs d’envergure ne sont pas toutes gelées… au Japon. Le groupe de commerce électronique japonais Rakuten a annoncé mercredi que sa filiale Rakuten Bank entrerait à la Bourse de Tokyo le 21 avril. Cette opération pourrait rapporter jusqu’à 116 milliards de yens (810 millions d’euros) à la société, pour une fourchette de cotation comprise entre 1.630 et 1.960 yens. L’introduction en Bourse serait la plus importante au Japon depuis 2018.

Près de 60 millions de titres seront offerts à la souscription, dont 54 millions cédés par la maison mère. Cette offre pourra, le cas échéant, être complétée par une option de surallocation portant sur un maximum de 4,5 millions de titres. A l’issue de cette opération, si l’option de surallocation est intégralement exercée, le groupe Rakuten détiendra environ 63% de sa banque dont il est aujourd’hui le seul actionnaire. Il ne compte pas pour autant s’en défaire. «La société a l’intention de maintenir le statut de Rakuten Bank en tant que filiale consolidée même après sa cotation», précise le groupe dans son communiqué.

A lire aussi:

Bol d’air

Dans l’univers des fintechs, Rakuten Bank dispose d’un statut particulier. Elle bénéficie en effet de toutes les synergies que peut lui apporter le groupe de e-commerce dont elle est issue, et veut continuer dans cette voie. La banque créée il y a plus de vingt ans revendique 13,4 millions de comptes fin décembre 2022 et compte profiter de son introduction en Bourse pour accélérer sa croissance.

Si, lors de la décision de coter sa fintech, Rakuten a bien envisagé que l’arrivée d’actionnaires minoritaires «pourrait réduire la vitesse de prise de décision de la direction et d’exécution des stratégies de gestion», la société estime toutefois que Rakuten Bank, sous la tutelle du régulateur financier japonais, affiche déjà un niveau «extrêmement élevé d’indépendance de gestion» et que l’introduction en Bourse «ne changerait pas sensiblement cette situation».

La cotation de la fintech est un bol d’air pour sa maison mère qui enregistrera le produit de la vente dans ses comptes. Déficitaire à cause d’investissements «stratégiques dans la croissance future de l’activité mobile», précise le groupe, la branche non financière de Rakuten est en effet en recherche de liquidités pour continuer à se développer. D’autant que la société est soumise à la concurrence féroce d’Amazon sur le marché de la vente en ligne. Les actionnaires de Rakuten ont apprécié et le cours de Bourse de la société a bondit de 5,8% à Tokyo après cette annonce.