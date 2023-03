Piraeus Bank a tiré parti de la hausse des taux

Piraeus Bank, quatrième plus grand établissement de crédit de Grèce par sa capitalisation boursière, a annoncé vendredi un solide bénéfice trimestriel grâce à l’augmentation des commissions et des revenus nets d’intérêts conjuguée à une bonne maîtrise de ses coûts. La banque, détenue à 27 % par le fonds de sauvetage bancaire grec HFSF, a publié un bénéfice net de 170 millions d’euros au quatrième trimestre 2022, contre un bénéfice de 78 millions dégagé un an plus tôt. Son portefeuille de prêts non performants a diminué pour atteindre un ratio de 6,8% à fin 2022, contre 9% au 30 septembre dernier. L’objectif de la banque est de ramener ce ratio en dessous de 6% cette année et de distribuer un dividende à partir de 2024.