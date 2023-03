Pharrell Williams fait son entrée chez Louis Vuitton

Le groupe de luxe Kering a annoncé vendredi matin la nomination de Raffaella Cornaggia à la tête de Kering Beauté. Basée à Paris, elle est rattachée à Jean-François Palus, directeur général délégué de Kering, et sera membre du comité exécutif du Groupe. Raffaella Cornaggia a pour mission de développer une expertise Beauté pour Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato et Qeelin. La création de Kering Beauté permettra au groupe de soutenir ces marques dans le développement de cette catégorie qui constitue une extension naturelle de leur univers. Kering se dit «convaincu de pouvoir créer de la valeur pour le groupe et pour ses Maisons, en tirant parti de l’identité unique de chacune d’entre elles, en pleine cohérence avec leur stratégie et leur positionnement», précise le communiqué.