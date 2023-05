Patrick Drahi resserre son étreinte sur BT Group

Mouvement stratégique ou opportunité de baisser le prix de revient moyen de son investissement ? Difficile de le dire. Patrick Drahi, le fondateur d’Altice et détenteur de SFR en France, a annoncé, mardi, avoir porté sa participation dans British Telecom à 24,5%, contre 18% précédemment. Via son véhicule Altice UK, l’entrepreneur franco-israélien a acquis 650 millions d’actions BT Group supplémentaires, pour environ 961 millions de livres sterling (1,1 milliard d’euros), au cours moyen de l’action de ces trois mois, selon un communiqué publié mardi. La participation totale d’Altice est désormais valorisée à 3,60 milliards de livres. Patrick Drahi est le premier actionnaire de BT, devant Deutsche Telekom, qui possède environ 12% des parts.

Dans l’immédiat, le groupe se maintient sous le seuil de 25%. Dans son communiqué, Altice UK réaffirme, dans une déclaration d’intention, qu’il ne compte pas procéder à une prise de contrôle totale de l’opérateur télécoms. Selon la réglementation britannique, et c’est aussi le cas en France, il doit respecter cet engagement pendant six mois minimum.



55.000 licenciements prévus

L’homme d’affaires investit dans un groupe télécoms affaibli. Le timing n’a rien d’anodin. Patrick Drahi a l’habitude de prendre des parts dans des sociétés de télécoms qu’il considère comme sous-évaluées. Jeudi dernier, l’ex-British Telecom a annoncé planifier jusqu’à 55.000 licenciements d’ici à 2030, y compris des sous-traitants. Cela représente jusqu’à 42% de ses effectifs actuels. BT emploie environ 130.000 personnes, dont 30.000 issues de sous-traitants. C’est le plan de départs le plus important annoncé par l’opérateur depuis sa privatisation.

En outre, BT a vu le cours de son action perdre plus d’un quart de sa valeur depuis 2021, lorsque l’homme d’affaires avait commencé à investir dans le groupe. Il avait alors acquis une participation de 12,1% au capital de BT, pour une valeur d’environ 2,2 milliards de livres (2,58 milliards d’euros), avant de monter à 18% la même année. Cela avait d’ailleurs poussé le gouvernement britannique à ouvrir une enquête pour des raisons de sécurité nationale, en raison de son rôle stratégique sur le réseau de fibre optique du pays. Londres avait finalement validé l’opération à l’été 2022. L’opérateur britannique affiche actuellement une capitalisation boursière de 15 milliards de livres, contre 20 milliards à l’époque. Cette opération s’apparente donc à une manière, pour Patrick Drahi, de moyenner à la baisse le coût de son investissement.

Le risque qu’il prend est d’autant plus mesuré que les résultats annuels 2022-2023 de BT, annoncés le même jour, n’étaient guère alarmistes. La société a dégagé une marge brute d’exploitation de 39%, soit sept points de plus que son concurrent Vodafone, malgré un chiffre d’affaires en repli de 1%, à 20,7 milliards de livres (23,85 milliards d’euros), et une hausse de 4% des ventes de sa filiale Openreach, en charge du déploiement de la fibre au Royaume-Uni. Le groupe reste cependant très endetté, avec une dette nette de 18,9 milliards de livres sterling en mars.

Mais la dette n’est pas ce qui effraie Patrick Drahi, car, s’il ne détaille pas comment il finance sa montée au capital de BT, Altice France est l’un des opérateurs télécoms les plus endettés en Europe, avec une dette nette de 23,8 milliards d’euros à fin 2022 et un ratio d’endettement de 5,4 fois son excédent brut d’exploitation (Ebitda).

Vodafone bouleversé aussi

Cette nouvelle prise de participation, quelle qu’en soit la raison profonde, n’éclaircit pas la situation très complexe dans laquelle se trouvent les opérateurs télécoms britanniques. Le concurrent direct de BT, Vodafone Group, connaît lui aussi des bouleversements. Il a annoncé, la semaine dernière, un plan de licenciements massifs, avec la suppression de 11.000 postes sur trois ans, sur un total d’environ 100.000 salariés. Il a également vu son actionnariat modifié, avec l’arrivée d’un autre magnat français des télécoms, Xavier Niel, qui s’est emparé de 2,5% de son capital en septembre dernier, ainsi que d’Emirates Telecomunications, opérateur soutenu par les Emirats arabes unis, et du groupe de câblodistribution Liberty Global. La Grande-Bretagne a tout d’un terrain de chasse pour investisseurs étrangers qui n’ont pas peur du risque.◆

